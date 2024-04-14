¡Ú±£¤·¥Þ¥¤¥¯¡Û³ÚÅ·¡¦º£¹¾´ÆÆÄ¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«¤¬Ì´¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ÆÌÜ³Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡ý³ÚÅ·¡¦º£¹¾´ÆÆÄ¤¬¡¢Ãø½ñ¤ÇÂÇ·â¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òµ¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤Ë¡ÖÂÇ·â¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤â¡ÖÁ´Á³¡¢¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎä¤¿¤¤ÊÖÅú¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ÆÌÜ³Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿²´À¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¡£Á°Ìë¤ÎÌ´¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡ý±¦¸ª¤ÎÄ¥¤ê¤ÇÄ´À°¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¾Éð¡¦¹â¶¶¤Ï¡¢14Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Çº£µ¨½éÅÐÈÄ¡£ºòÇ¯¤Þ¤ÇËÜµòÃÏ¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÅÐÈÄÆü¤ÏÉ¬¤º¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤«¤éµå¾ìÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤é¥¹¥¿¥Ð¤¬ÄÌ¤êÆ»¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¸³Ã´¤®¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£