ËÉºÒ¤À¤±¤¸¤ã¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¡¹¤¬¤ë¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¡×²òÀâ
¡¡¡Ö¤³¤ì¤òÌÚÀ±¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏµå¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÚÀ±¤Ï±ó¤¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡½¡½¡×¡£ÀÅ¤«¤Ê¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Ë¡¢Ã»¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶èÀÚ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¶Á¤¯¡£ºÒ³²»þ¡¢ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÂçÀÚ¤Ê¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë²Ê³Ø´Û¤äÈþ½Ñ´Û¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¡×¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿ÆÃ½¸¡Û¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤Ç¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤ò³Ú¤·¤à
¡¡Â¿ËàÏ»ÅÔ²Ê³Ø´Û¡ÊÀ¾Åìµþ»Ô¡Ë¤Ï3·î¡¢¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¾å±Ç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢³°¹ñ¤ò¥ë¡¼¥Ä¤È¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¡£ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤ÇÃæ³Ø2Ç¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê14¡Ë¤Ï½ªÎ»¸å¡¢¡Ö¡ÊÀâÌÀ¤¬¡ËÁ´ÉôÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£°úÎ¨¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¸ì¶µ»Õ¤Î½÷À¤Ï¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¼ø¶È¤òÁ´¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤¿·Ð¸³¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤»Ò¤¿¤Á¡£¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤Ï1995Ç¯¤Îºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¾ðÊó¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³°¹ñ¿Í¤Ë¤âÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ËÉºÒ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ÊÃ±¤Ê¸ÀÍÕ¤òÃ»¤¯¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¤ÀÚ¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Î²òÀâ°÷¡¢À®À¥Íµ»Ò¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ê¤ËÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ê¡Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¡£Æñ¤·¤¤·É¸ì¤Ï»È¤ï¤º¡¢¡Ø¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¤Þ¤¹¡Ù¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡´Û¤Ï2019Ç¯ÅÙ¤«¤é3Ç¯´Ö¡¢Ê¸²½Ä£¤Î½õÀ®¶â¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÃÏ°è¤ÎÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅ¤ÇÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿Í¡Ë¸þ¤±¤Ë¡ÖÂ¿¸À¸ì²½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤È´Ú¹ñ¸ì¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òºî¤ë¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
Å¾µ¡¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò
¡¡¤½¤Î»þ¡¢½±¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¡£Ë¬ÆüµÒ¤Î·ã¸º¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ëÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë²Ê³Ø´Û¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¢¦µû¤Î´Ñ»¡¢¦²Ê³Ø¼Â¸³¡½¡½¤Ê¤É¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤ò»È¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Æó¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Î¿Í¤ËÆ±»þ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂ¦¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤µ¤À¡£À®À¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö³°¹ñ¸ì¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡Ø¤Ç¤¤ë¿Í¡ÙÇ¤¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤Ê¤é¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤È»×¤¨¤ë¡£¤¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ë¡£
²ÝÂê¤ÏPRÀïÎ¬
¡¡¡Ö³Á¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¡Öµû¤â¤¢¤ë¡ª¡×¡£¿©ºà¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿Áõ¾þÉÊ¤¬¤¢¤ëÉô²°¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´¿À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£ÅìµþÅÔÄí±àÈþ½Ñ´Û¡Ê¹Á¶è¡Ë¤â¡¢¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤É¤ó¤Ê²È¤ÇÍ·¤Ó¤¿¤¤¡©¡×¤ò3·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£µìÄ«¹áµÜÅ¡¤ÎËÜ´Û¤ò¸«³Ø¤·¤¿¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºàÎÁ¤ÇÍýÁÛ¤Î²È¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¤òºî¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤À¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À¼¤ò¾å¤²¤¿Éô²°¤Ï¡¢¿©Æ²¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³Ø·Ý°÷¤ÎÂçÃ«°ê¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤Ï²È¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¸µ¤ÎÊ¸¤Ï¡Ö¹ÄÂ²¤ÎÅ¡Âð¤Ç¤·¤¿¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂçÃÀ¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤¿¤ª¤«¤²¤«¡¢³°¹ñ¤ò¥ë¡¼¥Ä¤È¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¡ÖÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡´Û¤Ï21Ç¯¤«¤é¡¢¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÇ¯¤Ë1²ó¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ë±ÑÊ¸¤Ç¤â¹ðÃÎ¤·¡¢½¸µÒ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·³°¹ñ¤ò¥ë¡¼¥Ä¤È¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Î°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤Ï1¿Í¤Ç¡¢Â¾¤ËÆñÌ±¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤Ë¸ÄÊÌ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ4¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»Ä¤ê¤Î»²²Ã¼ÔÌó10¿Í¤ÏÁ´¤ÆÆüËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÔ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÔÆâ¤Î³°¹ñ¿Í¿Í¸ý¤ÏÌó65Ëü¿Í¡Ê1·î¸½ºß¡Ë¤Ç¡¢Á°Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤«¤éÌó6Ëü6000¿ÍÁý¤¨¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¾ðÊó¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬²ÝÂê¤Ç¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ¸²½Åª¤Ê¾ì¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ò¶µ°é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Æ¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¿ÆÀ¤Âå¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£Ê¡²¬»ÔÈþ½Ñ´Û¡ÊÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¸«³Ø¥Ä¥¢¡¼¤ò22Ç¯¤«¤é4²ó¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤â¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤ÇºîÀ®¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³»ÔÆâ¤Î¸Þ¤Ä¤ÎÈþ½Ñ¡¦ÇîÊª´Û¤Ï23Ç¯¡¢¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì³èÍÑ¤Ë¾Ü¤·¤¤¹âÈø¸ÍÈþ¹ñ³Ø±¡Âç·óÇ¤¹Ö»Õ¡ÊÇîÊª´Û³Ø¡Ë¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£²¬»³¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÎÓ¸¶Èþ½Ñ´Û¡ÊÆ±¡Ë¤Ç¤Ï¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¹âÈø¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ30°Ê¾å¤ÎÇîÊª´Û¤äÈþ½Ñ´Û¤ÇÆ±ÍÍ¤Î³èÆ°¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹âÈø¤µ¤ó¤Ï¡Ö³Ø·Ý°÷¤ÏÀµ³Î¤µ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¸À¤¤´¹¤¨¤ò·ù¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·Ã¯¤â¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇîÊª´Û¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ä¤Ê¤¬¤êÁÏÀ¸ºâÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÔÆâºß½»¡¦ºß¶Ð¡¦ºß³Ø³°¹ñ¿Í205¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤Î¥Á¥é¥·¤ò¤É¤Î¸À¸ì¤ÇÆÉ¤ß¤¿¤¤¤«¡×¤ò22Ç¯¤Ë¥¦¥§¥Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¡×¡Ê38¡¦5¡ó¡Ë¤Ç¡¢¡Ö±Ñ¸ì¡×¡Ê26¡¦8¡ó¡Ë¤ä¡ÖÊì¹ñ¸ì¤Î¥Á¥é¥·¤¬¤¢¤ì¤ÐÆÉ¤à¡×¡Ê12¡¦2¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÉºÒ¡¢¹ÔÀ¯¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤«¤é¶µ°é¤ä°åÎÅ¡¢Ê¡»ã¡¢´Ñ¸÷¡¢Ê¸²½¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ú¸¶ÆàÅ¦¡Û