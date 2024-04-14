¹¬ß·º»ÎÉ£±£¸ºÐ¡¡¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸ÊÛ¸î»ÎÌò¤Ï¡Ö¡È£Ó£É£Ç¡É¤Ç¤¹¡×¡¡¹õÌÚÆ·¤é¤È¼ç±é¥É¥é¥Þ¼èºà²ñ
¡¡½÷Í¥¤Î¹¬ß·º»ÎÉ¡Ê£±£¸¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢Åìµþ¶á¹Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö£Ê£Ë¤ÈÏ»Ë¡Á´½ñ¡×¡Ê£±£¹Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡£¶âÍË¡¢¸å£±£±¡¦£±£µ¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë¹õÌÚÆ·¡Ê£¶£³¡Ë¡¢ÂçÅì½Ù²ð¡Ê£³£¸¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ãã¿§¤Î¥Ö¥ì¥¶¡¼¤ËÊÛ¸î»Î¥Ð¥Ã¥¸¤ÇÅÐ¾ì¡££²£²Ç¯¤Ë£Ô£Â£Ó¤Î½÷Í¥È¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼Í»ß¤á¤¿£±£¸ºÐ¤Ï¡¢º£ºî¤¬£²ÅÙÌÜ¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ç¡ÖËèÆü¼êÃµ¤ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¹õÌÚ¤Ï¡Ö¥á¥ê¥Ï¥ê¤â¤¢¤ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤â¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤ËÅ·ºÍ¡×¤ÈÀä»¿¡£ÂçÅì¤â¡ÖË¡Äî¤Ç¤ÎÄ¹¤¤¤»¤ê¤Õ¤Ç¤âÈà½÷¤¬¤È¤Á¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡¡»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç»ÊË¡»î¸³¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¤¿¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸ÊÛ¸î»Î¡È£Ê£Ë£Â¡É¤¬¼ç¿Í¸ø¡£°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È£³Ê¸»ú¤ÇÌä¤ï¤ì¤¿¹¬ß·¤Ï¡Ö£Ó£É£Ç¤Ç¤¹¡£Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤ËÅú¤¨¤¿¡£