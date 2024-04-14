ÀÖÀ±·û¹»á¡¡ºå¿À¤ÏËÜÍè¤Î¡È»Íµå¤ò¼è¤ë¡ÉÌîµå¤ò¡Ä²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÁÛÄêÄÌ¤ê¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¹¥ºàÎÁ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2¡Ý5ÃæÆü¡Ê2024Ç¯4·î13Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡¡ÚÀÖÀ±·û¹¡¡»ëÅÀ¡Ûºå¿À¤Ï½é²ó¤Ëº´Æ£µ±¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¹¬Àè¤è¤¯2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢2²ó°Ê¹ß¤ÏÄÀÌÛ¡£Î¾¥Á¡¼¥à¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¼é¸î¿À¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºå¿À¤Ï¼¡¤Î1ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð³Ú¤ÊÅ¸³«¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢Ã¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÇÔ°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó¤Ï1»à¤«¤éº´Æ£µ±¤¬ÆóÅð¤Ë¼ºÇÔ¡£¼¡ÂÇ¼Ô¥Î¥¤¥¸¡¼¤ÎÂÇÀÊ¤Î¥«¥¦¥ó¥È2¡½1¤«¤é¡¢¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯ÊÑ²½µåÆÉ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡£5²ó¤âÀèÆ¬¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿ÌÚÏ²¤òÂçÃÝ¤¬Á÷¤ì¤º¡¢1»à°ìÎÝ¤«¤éºÇ¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¶áËÜ¤¬°ì¥´¥íÊ»»¦¤Çµ¡¤ò°ï¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¤¹¥µ¡¤ò²¿¤È¤«¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤é¤ºÎ®¤ì¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï°ÂÂÇ¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â»Íµå¤òÃ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¸å¤í¤Ë¤Ä¤Ê¤°°Õ¼±¤ÇÀÜÀï¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î10ËÜ¤È´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤ä¡¢ÃæÆü¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÄÉ¤¤¹þ¤à¤Þ¤Ç¤ÏÊá¼ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¥³¡¼¥¹¤®¤ê¤®¤ê¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹½¤¨¤º¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤éÁ°Æü¤ÎÌø¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºå¿À¤Î³ÆÂÇ¼Ô¤¬»Íµå¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡14Æü¤ÇÂ¾5µåÃÄ¤È¤ÎÂÐÀï¤¬°ì²ó¤ê¤¹¤ë¡£¼Ú¶â3¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¹²¤Æ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£º¸Íã¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥Î¥¤¥¸¡¼¤ÈÁ°Àî¤ÎÊ»ÍÑ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î2»î¹ç¤ò¸«¤¿¸Â¤ê¡¢³«ËëÁ°¤Î²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÁÛÄêÄÌ¤ê¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤¢¤È¤ÏÁª¼ê¸Ä¡¹¤¬¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë