ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¡¡¥Á¡¼¥à£³Ï¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤ë¡ªº£µ¨½é¾¡Íø¤Ø¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤À¤±¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃí°Õ¤·¤Æ¡×
¡¡ºå¿À¤ÎºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢ÀèÈ¯¤¹¤ë£±£´Æü¡¦ÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î£³Ï¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤ëº£µ¨½é¾¡Íø¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£²»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£°¾¡£±ÇÔ¡£ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£°¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Î±ç¸î¤¬·×£±ÅÀ¤È²æËý¤ÎÅêµå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤À¤±¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃí°Õ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡×¡£ÂÇÀþ¤Ï£¶»î¹çÏ¢Â³¤Ç£²ÆÀÅÀ°Ê²¼¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¾¡µ¡¤ò¸«¤¤¤À¤¹¡£
¡¡Î¾Íã£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹¤¤¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤½¤¦¤À¡£¡Öµ¤¤Ï³Ú¤Ã¤¹¤Í¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¿µ½Å¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¤Ë¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡£¤É¤ó¤É¤ó»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡×¡£ÃæÅÄ¡¢ºÙÀî¤éÂçË¤¤òÍÊ¤¹¤ëÃæÆüÂÇÀþ¤Ë¤â¹¶¤á¤ÎÅêµå¤ÇÄ©¤à¡£
¡¡¼ó°Ì¤òÁö¤ëÃæÆü¤È¤Ïº£µ¨½éÂÐÀï¡£¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï·Ú¤á¤ÎÎý½¬¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎµçÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤ëº£µ¨£³ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ê¡¢Ãç´Ö¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ë¡£