ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡¡´õË¾¤Î¸÷¤À¡ªÀèÀ©ÆóÎÝÂÇ´Þ¤à¥Þ¥ë¥Á¡¡¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡È½¤Àµ¡É¹¥¥×¥ì¡¼¡Ö¤É¤ó¤É¤óÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¡ÖÃæÆü£µ¡Ý£²ºå¿À¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¡¢ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤¬¸×ÅÞ¤Î´õË¾¤Î¸÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Ç¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡£¡ÖÀèÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡£½é²ó¤Î¹¶·â¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ì¿Í¤Çµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥Ò¥¢¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ¤Æ¡¢£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È£±¡Ý£²¤«¤é³°³Ñ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢±¦Ãæ´Ö¤ò¿¿¤ÃÆó¤Ä¡£¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£°ìµ¤¤Ë£²¼Ô¤¬ËÜÎÝÀ¸´Ô¡£¹¬Àè¤è¤¯¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ËÆÀÅÀ¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö½é²ó¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤«¤¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀèÀ©¤Î°ìËÜ¤¬ÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»Í²ó£±»à¤Ç¤Ï£²µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â£·µåÌÜ¤Î£±£µ£°¥¥íÂ®µå¤ò±¦Á°¤Ø¡££¹Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë°ÊÍè¡¢£´»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÊ£¿ô°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¾õÂÖ¤Ï¾å¸þ¤¡©¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¿ô¤³¤½¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢É½¾ð¤«¤é¤ÏÍ¾Íµ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼·²ó£±»à¤Î¼éÈ÷¤Ç¤Ï¹â¶¶¼þ¤Î»°Í·´Ö¤ÎÂÇµå¤ò¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£°ìÅÙ¤Ï¥°¥é¥Ö¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤¿¤¬¡¢ÁÇÁá¤¯½¦¤¤Ä¾¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¡££±£²Æü¤Ë¤Ï¹¥Êá¤«¤é¤Î°Á÷µå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤Æ½¤Àµ¡£¡Ö¤É¤ó¤É¤óÂ³¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¶å²ó£²»à¤Ç¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÁ°¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸½¾õ¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï°ìÈÖ´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë¡£º´Æ£µ±¤¬¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤òÊü¤Æ¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÉ¬¤ºÊÑ¤ï¤ë¡£Æ±µå¾ì¤Ç¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂÇÎ¨£³³äÄ¶¤¨¡£¤¤ç¤¦¤³¤½¤ÏÌ¾¸Å²°¤Î¸×ÅÞ¤ò´î¤Ð¤»¤ë¡£