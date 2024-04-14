¿·³ã¡¦½©»³Æ±ÅÀÃÆ¡¡¥Á¡¼¥àJ1ÄÌ»»600ÅÀÌÜ¡¡»î¹çÁ°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î½Ð·Þ¤¨¤Ë¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡J1¿·³ã¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç»¥ËÚ¤Ë1¡½1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢Ï¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤¿¡£Á°È¾20Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ËÂà¾ì¼Ô¤¬½Ð¤¿¸å¤Î¸åÈ¾35Ê¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎJ1ÄÌ»»600¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ëMF½©»³Íµµª¡Ê23¡Ë¤ÎJ1½éÆÀÅÀ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ9¤Ç½ç°Ì¤Ï14°Ì¤Î¤Þ¤Þ¡£¼¡Àï¤Ï¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ2²óÀï¤Î17Æü¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇJ2¤Î¤¤¤ï¤¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÇÔ¿§¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¸åÈ¾35Ê¬¡£¥´¡¼¥ë¤«¤éÌó30¥á¡¼¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿½©»³¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¿¶¤êÈ´¤¯¤³¤È¤À¤±¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£±¦Â¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢Áê¼êDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡2»î¹çÏ¢Â³ÌµÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é»¥ËÚ¤ò²¡¤·¹þ¤ß¡¢FW¾®¸«¡¢MFÄ¹Ã«Àî¤¬¥Ð¡¼Ä¾·â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¡£ÂÐ¾ÈÅª¤ËÁ°È¾20Ê¬¤Î»¥ËÚMFÀõÌî¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¸å¡¢¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢5»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾30Ê¬¡£Áê¼ê¤ËÂà¾ì¼Ô¤¬½Ð¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬²¡¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î5Ê¬¸å¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ç¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢½©»³¤¬¡Öµ¤»ý¤Á¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡×¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎJ1ÄÌ»»600ÅÀ¡¢¼«¿ÈJ1½éÆÀÅÀ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ëÃÆ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Î¼«¼çÎý½¬¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¤¬¥´¡¼¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²¶¤é¤¬·è¤á¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»¥ËÚÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÎý½¬¸å¤ÏËèÆü¡¢MFµÜËÜ¤é¤È¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò½³¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤¬ÁáÂ®½Ð¤Æ¡Ö¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬·è¤á¤ë¤È¼«Ê¬¤ÏÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·è¤Þ¤Ã¤ÆÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¡¢²ñ¾ìÆþ¤ê¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥Ð¥¹¤ò¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥Õ¥é¥Ã¥°¤È±þ±ç²Î¤Ç½Ð·Þ¤¨¡¢¸ÝÉñ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¼ç¾¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿½©»³¤Ï¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤ÆÉ¬¾¡¤ò´ü¤·¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡Ö·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡Ï¢ÇÔ¤³¤½»ß¤á¤¿¤¬¡¢5»î¹ç¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â»ö¼Â¡£¡Ö²¿¤«¤¬ÀµÄ¾Â¤ê¤Ê¤¤¡£¤½¤Î²¿¤«¤ò¥Á¡¼¥à¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤³¤Î¾¡¤ÁÅÀ1¤òÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤¹¤ë¡£¡¡¡ÊÀ¾´¬¡¡¸²ð¡Ë