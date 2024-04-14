°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤òÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¥´¡¼¥ë¡ªÆüËÜ¿Í2¿Í¤Î³èÌö¤ÇÀèÀ©¤â¡Ä¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤ËµÕÅ¾Éé¤±
¡¡¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè29Àá¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤È¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£¸½ºß7°Ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Î¡ÖÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¡×MF°ËÅì½ãÌé¤ÈÆ±ÂåÉ½FWÃæÂ¼·ÉÅÍ¤ÏÂ·¤Ã¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï7Ê¬¡¢¥µ¥¤¥ÉÅ¨¿Ø¿¼¤¯¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿°ËÅì½ãÌé¤¬±¦Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¿Í2¿Í¤Î³èÌö¤Ç¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢44Ê¬¤Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤Ï¡¢¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥«¥á¥¤¥í¤¬PK¤ò·è¤áÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢50Ê¬¤Ë¥¢¥Ð¥«¥ë¡¦¥·¥é¡¢¹¹¤Ë90¡Ü2Ê¬¤Ë¤Ï¥â¥¤¡¼¥º¡¦¥µ¥¤¡¦¥Ç¥£¥ª¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤Ï21¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ê¡¼¥ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï21Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡¡3¡Ý1¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¥é¥ó¥¹¡¡
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡7Ê¬¡¡ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë
1¡Ý1¡¡44Ê¬¡¡¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥¬¥á¥¤¥í¡Ê¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡Ë
2¡Ý1¡¡50Ê¬¡¡¥¢¥Ð¥«¥ë¡¦¥·¥é¡Ê¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡Ë
3¡Ý1¡¡90¡Ü2Ê¬¡¡¥â¥¤¡¼¥º¡¦¥µ¥¤¡¦¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ê¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡Ë
¡¡»î¹ç¤Ï7Ê¬¡¢¥µ¥¤¥ÉÅ¨¿Ø¿¼¤¯¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿°ËÅì½ãÌé¤¬±¦Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¿Í2¿Í¤Î³èÌö¤Ç¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤Ï21¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ê¡¼¥ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï21Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡¡3¡Ý1¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¥é¥ó¥¹¡¡
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡7Ê¬¡¡ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë
1¡Ý1¡¡44Ê¬¡¡¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥¬¥á¥¤¥í¡Ê¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡Ë
2¡Ý1¡¡50Ê¬¡¡¥¢¥Ð¥«¥ë¡¦¥·¥é¡Ê¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡Ë
3¡Ý1¡¡90¡Ü2Ê¬¡¡¥â¥¤¡¼¥º¡¦¥µ¥¤¡¦¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ê¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡Ë