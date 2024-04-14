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2016 - Amadou Koné est le 1er remplaçant à être expulsé lors d'une 1re période en Ligue 1 depuis Kevin Malcuit avec St Etienne contre Nantes en septembre 2016. Prématuré. #RCSASDR pic.twitter.com/plyfv5kbUp— OptaJean (@OptaJean) April 13, 2024