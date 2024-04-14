[4.13 ¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè29Àá ¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë - ¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹]

¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎFWÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬13Æü¡¢¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè29Àá¤Î¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ëÀï¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¥¢¥·¥¹¥È¤ÏFW°ËÅì½ãÌé¤¬µ­Ï¿¡£°ËÅì¤ÈÃæÂ¼¤ÎÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÆÀÅÀ¼Ô¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£

¡¡Á°È¾7Ê¬¡¢°ËÅì¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ò¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÆÍÇË¤·¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ±û¤ØÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀÃæÂ¼¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£

¡¡ÃæÂ¼¤Ï¤³¤ì¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó3¥´¡¼¥ëÌÜ¤Ç¡¢°ËÅì¤Ï6¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£