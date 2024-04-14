¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡¡Éüµ¢Àï¤Çº£µ¨½é¥¢¡¼¥Á¡¡Æ±Î½¥¢¥ì¥Ê¥É¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹9¡Ý6¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê2024Ç¯4·î12Æü¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡º¸Ï¾¹ü2¥«½ê¤Î¹üÀÞ¤Ç³«Ëë¤«¤éÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤¬¡¢Éüµ¢Àï¤Çº£µ¨½é¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö6ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢3²ó1»à°ìÎÝ¤Ç1¹æ2¥é¥ó¤ò±¦Ãæ´ÖÀÊÃæÃÊ¤Ë±¿¤ó¤À¡£
¡¡½é¤Î¡ÖÆü·Ï»ø¡×¤È¤·¤ÆºòÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ë½Ð¾ì¡£¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥ë¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤âÉüµ¢¤ò´î¤Ó¡¢Æ±Î½¥¢¥ì¥Ê¥É¤Ï¡ÖÈà¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£