½ã¶âÃã¤ï¤óÀàÅðÍÆµ¿¤Ç32ºÐÃË¤òÂáÊá¡Ö180Ëü±ß¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¡×¡¡ÆüËÜ¶¶¹âÅç²°¤Î¡ÖÂç²«¶âÅ¸¡×¤Ç
¡ÖÆüËÜ¶¶¹âÅç²°¡×¤Ç½ã¶âÀ½¤ÎÃã¤ï¤ó¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢32ºÐ¤ÎÃË¤òÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¦ËÙ¹¾ÂçÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤Ï4·î11Æü¡¢Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Î¡ÖÆüËÜ¶¶¹âÅç²°¡×¤Î¡ÖÂç²«¶âÅ¸¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢1040Ëü±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½ã¶âÀ½¤ÎÃã¤ï¤ó¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãã¤ï¤ó¤òÅð¤ó¤ÀÃË¤ÏÈÈ¹Ô¸å¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÌÚ¾ì±Ø¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤¤¤Æ¡¢13Æü¸áÁ°¡¢ÌÚ¾ì±Ø¼þÊÕ¤ÇÁÜºº°÷¤¬ÃË¤È¤è¤¯»÷¤¿ËÙ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤òÈ¯¸«¤·¤ÆÌó4»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤Î¿·´Ý¥Ó¥ë¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈÈ¹Ô¤òÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËÙ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¹¾Åì¶èÆâ¤ÎÇã¤¤¼è¤êÅ¹¤Ç180Ëü±ß¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Ãã¤ï¤ó¤Î¹ÔÊý¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£