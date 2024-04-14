¶¶²¬Âç¼ù¤¬´éÌÌ¤ÇÉÔ±¿¤ÊOG¡Ä65ÉÃ¤Ç¼ºÅÀ¤Î18°Ì¥ë¡¼¥È¥ó¡¢²¦¼Ô¤Ë£±¡Ý£µ´°ÇÔ¡£¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡õ¥É¥¯¤éÌöÆ°¤Î¥Þ¥óC¤Ï»ÃÄê¼ó°ÌÉâ¾å
¡¡£´·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤Ç¡¢¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¤ËÄÀ¤à¥ë¡¼¥È¥ó¤Ï¡¢·ã¤·¤¤Í¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë£³°Ì¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££³ÀïÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¶¶²¬Âç¼ù¤¬¡¢£³CB¤Î°ì³Ñ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Ë¥ê¡¼¥°Àï11»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¥ë¡¼¥È¥ó¤Ï¡¢³«»Ï65ÉÃ¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÀèÀ©¤òµö¤¹¡£¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Î¥Ñ¥¹¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¡¢¼é¸î¿À¥«¥ß¥ó¥¹¥¤¬¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤Ç°ìÅÙ¤ÏËÉ¤¤¤À¤â¤Î¤Î¡¢Æó¼¡¹¶·â¤«¤éºÆ¤Ó¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¶¶²¬¤Î´éÌÌ¤ËÄ¾·â¡£¤³¤ì¤¬¥´¡¼¥ë¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤â¡¢45Ê¬´Ö¤Ç¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ï£°ÂÐ19¤È¤Û¤Ü°ìÊýÅª¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶¶²¬¤ÎÞÕ¿È¤Î¼éÈ÷¤â¤¢¤ê¡¢Á°È¾¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤º¡££°¡Ý£±¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ±¿¡Ä²øÊª¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÄ¶¹ë²÷¥·¥å¡¼¥È¤¬¶¶²¬¤Î´éÌÌÄ¾·â¢ª¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â²æËý¤Î»þ´Ö¤¬Â³¤¡¢ÂÑ¤¨¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢64Ê¬¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¥³¥Ð¥Á¥Ã¥Á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤Ç¼ºÅÀ¡£¾¡ÅÀ³ÍÆÀ¤¬±ó¤Î¤¯ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë76Ê¬¡¢¥ª¥Ë¥§¥Ç¥£¥ó¥Þ¤¬¥É¥¯¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢PK¤ò¸¥¾å¡£¤³¤ì¤ò¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¥«¥ß¥ó¥¹¥¤ÎµÕ¤ò¤Ä¤¯¥¥Ã¥¯¤Ç·è¤á¤é¤ì¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢81Ê¬¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥Ð¡¼¥¯¥ê¡¼¤¬°ÕÃÏ¤Î£±ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢£²ÅÀº¹¤È¤·¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢87Ê¬¤Ë¥É¥¯¡¢90¡Ü£³Ê¬¤Ë¥°¥Ð¥ë¥Ç¥£¥ª¥ë¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¡¢Ëü»öµÙ¤¹¡£
¡¡·ë¶É£±¡Ý£µ¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢º£Åß¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£²·î¤ÎFA¥«¥Ã¥×£µ²óÀï¡Ê£²¡Ý£¶¡Ë¤ËÂ³¤¡¢´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢³Î¼Â¤Ë¾¡ÅÀ£³¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢ÍâÆü¤Ëº£Àá¤òÀï¤¦¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ò¤«¤ï¤·¡¢»ÃÄê¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÉÔ±¿¤Ê¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¸å¤ËÇ¾¿Ìâ»¤Îµ¿¤¤¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òÎ¥¤ì¤ë¤â¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÌá¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¶¶²¬¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£²¦¼Ô¤òÁê¼ê¤ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ³Àï¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡Á°Àá¤Ë¥ê¡¼¥°Àï11»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¥ë¡¼¥È¥ó¤Ï¡¢³«»Ï65ÉÃ¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÀèÀ©¤òµö¤¹¡£¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Î¥Ñ¥¹¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¡¢¼é¸î¿À¥«¥ß¥ó¥¹¥¤¬¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤Ç°ìÅÙ¤ÏËÉ¤¤¤À¤â¤Î¤Î¡¢Æó¼¡¹¶·â¤«¤éºÆ¤Ó¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¶¶²¬¤Î´éÌÌ¤ËÄ¾·â¡£¤³¤ì¤¬¥´¡¼¥ë¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ±¿¡Ä²øÊª¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÄ¶¹ë²÷¥·¥å¡¼¥È¤¬¶¶²¬¤Î´éÌÌÄ¾·â¢ª¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â²æËý¤Î»þ´Ö¤¬Â³¤¡¢ÂÑ¤¨¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢64Ê¬¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¥³¥Ð¥Á¥Ã¥Á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤Ç¼ºÅÀ¡£¾¡ÅÀ³ÍÆÀ¤¬±ó¤Î¤¯ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë76Ê¬¡¢¥ª¥Ë¥§¥Ç¥£¥ó¥Þ¤¬¥É¥¯¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢PK¤ò¸¥¾å¡£¤³¤ì¤ò¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¥«¥ß¥ó¥¹¥¤ÎµÕ¤ò¤Ä¤¯¥¥Ã¥¯¤Ç·è¤á¤é¤ì¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢81Ê¬¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥Ð¡¼¥¯¥ê¡¼¤¬°ÕÃÏ¤Î£±ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢£²ÅÀº¹¤È¤·¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢87Ê¬¤Ë¥É¥¯¡¢90¡Ü£³Ê¬¤Ë¥°¥Ð¥ë¥Ç¥£¥ª¥ë¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¡¢Ëü»öµÙ¤¹¡£
¡¡·ë¶É£±¡Ý£µ¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢º£Åß¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£²·î¤ÎFA¥«¥Ã¥×£µ²óÀï¡Ê£²¡Ý£¶¡Ë¤ËÂ³¤¡¢´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢³Î¼Â¤Ë¾¡ÅÀ£³¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢ÍâÆü¤Ëº£Àá¤òÀï¤¦¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ò¤«¤ï¤·¡¢»ÃÄê¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÉÔ±¿¤Ê¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¸å¤ËÇ¾¿Ìâ»¤Îµ¿¤¤¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òÎ¥¤ì¤ë¤â¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÌá¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¶¶²¬¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£²¦¼Ô¤òÁê¼ê¤ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ³Àï¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô