Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤¬¡È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡É¤Ï¡Ö¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡£¤¢¤Î¥¢¥Ë¥áÂç¹¥¤¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê58ºÐ¡Ë¤¬¡¢4·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅÚ¥¹¥¿¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¤¤Þ¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡×¤òµó¤²¤¿¡£¡¡¡¡
¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÂÀÅÄ¤Ï¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤È¤«¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤¢¤ë¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¡© º£¤Í¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡ÄNHK¤À¤Ã¤¿¡Ä¤è¤Í¡¢¤¢¤ì¡£¡Ä¤¢¤Î¡Ø¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡Ù¤Ã¤Æ¤µ¡£¥¢¥Ë¥á¡¢¥¢¥Ë¥á¡£¤¢¤ì¤ÎÂè3¥·¥ê¡¼¥º¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î¥¢¥Ë¥áÂç¹¥¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢NHK¤ÎÀ¸ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¤Û¤«¤Î½Ð±é¼Ô¤«¤é¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¡ÈNHK¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤ÎÈ¿±þ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÂÀÅÄ¤Ï²þ¤á¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤¢¤ì¡¢NHK¤À¤è¤Í¡© ¥ä¥Ð¥¤¤«¤Ê¡£°ã¤¦¡©¡×¤È³ÎÇ§¡£¡Ö¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡ª¡Ê¥Õ¥í¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò»ØÁÞ¤·¤Æ¡Ë¼ó·¹¤²¤ë¤Ê¤è¡ª¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÂÀÅÄ¤Ï¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤È¤«¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤¢¤ë¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¡© º£¤Í¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡ÄNHK¤À¤Ã¤¿¡Ä¤è¤Í¡¢¤¢¤ì¡£¡Ä¤¢¤Î¡Ø¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡Ù¤Ã¤Æ¤µ¡£¥¢¥Ë¥á¡¢¥¢¥Ë¥á¡£¤¢¤ì¤ÎÂè3¥·¥ê¡¼¥º¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î¥¢¥Ë¥áÂç¹¥¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢NHK¤ÎÀ¸ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¤Û¤«¤Î½Ð±é¼Ô¤«¤é¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¡ÈNHK¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤ÎÈ¿±þ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÂÀÅÄ¤Ï²þ¤á¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤¢¤ì¡¢NHK¤À¤è¤Í¡© ¥ä¥Ð¥¤¤«¤Ê¡£°ã¤¦¡©¡×¤È³ÎÇ§¡£¡Ö¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡ª¡Ê¥Õ¥í¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò»ØÁÞ¤·¤Æ¡Ë¼ó·¹¤²¤ë¤Ê¤è¡ª¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£