【S.H.MonsterArts ゴジラ(2023) マイナスカラーVer.】4月14日23時 予約締切4月17日 当選発表予定10月 発送予定価格:14,850円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「S.H.MonsterArts ゴジラ(2023) マイナスカラーVer.」2次発送分における抽選販売の予約をプレミアムバンダイにて本日4月14日23時まで受け付けている。価格は14,850円。発送は10月の予定。

本商品は、映画「ゴジラ-1.0」のモノクロ映像版となる「ゴジラ-1.0/C」(ゴジラマイナスワン/マイナスカラー)より、モノクロVer.のゴジラ(2023)をフィギュア化したもの。

劇中で使用された3Dデータを元に、酒井ゆうじ氏による原型・彩色・造形プロデュースで立体化されており、広い可動範囲によって様々なポーズを取らせることができる。また、別売りの「S.H.MonsterArts ゴジラ (2023)」同様に、足の指が独立して可動する。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

※発売日は流通により前後する場合があります。