マンチェスター・Cvsルートン・タウン スタメン発表
[4.13 プレミアリーグ第33節](エティハド スタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラレス
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 11 ジェレミ ドク
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 19 フリアン・アルバレス
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 82 リコ・ルイス
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 6 ナタン・アケ
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 21 セルヒオ・ゴメス
MF 47 フィル・フォーデン
MF 52 オスカー ボブ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ルートン・タウン]
先発
GK 24 トーマス カミンスキー
DF 16 リース・バーク
DF 27 橋岡大樹
DF 32 F. Onyedinma
DF 45 アルフィー ダウティー
MF 6 ロス・バークリー
MF 8 ルーク ベリー
MF 18 ジョーダン クラーク
FW 9 カールトン・モリス
FW 14 タヒス・チョン
FW 30 アンドロス・タウンゼント
控え
GK 1 ジェイムズ・シェイ
GK 23 ティム・クルル
DF 38 ジョー ジョンソン
MF 17 ペリー=ルドック ムパンズ
MF 42 C. Chigozie
MF 43 ザック ネルソン
MF 44 A. Piesold
FW 10 コーリー ウッドロウ
FW 41 T. Harris
監督
エドワーズロブ
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラレス
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 11 ジェレミ ドク
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 19 フリアン・アルバレス
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 82 リコ・ルイス
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 6 ナタン・アケ
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 21 セルヒオ・ゴメス
MF 47 フィル・フォーデン
MF 52 オスカー ボブ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ルートン・タウン]
先発
GK 24 トーマス カミンスキー
DF 16 リース・バーク
DF 27 橋岡大樹
DF 32 F. Onyedinma
DF 45 アルフィー ダウティー
MF 6 ロス・バークリー
MF 8 ルーク ベリー
MF 18 ジョーダン クラーク
FW 9 カールトン・モリス
FW 14 タヒス・チョン
FW 30 アンドロス・タウンゼント
控え
GK 1 ジェイムズ・シェイ
GK 23 ティム・クルル
DF 38 ジョー ジョンソン
MF 17 ペリー=ルドック ムパンズ
MF 42 C. Chigozie
MF 43 ザック ネルソン
MF 44 A. Piesold
FW 10 コーリー ウッドロウ
FW 41 T. Harris
監督
エドワーズロブ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります