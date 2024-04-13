[4.13 プレミアリーグ第33節](エティハド スタジアム)

※23:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 31 エデルソン・モラレス

DF 3 ルベン・ディアス

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 25 マヌエル・アカンジ

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 11 ジェレミ ドク

MF 17 ケビン・デ・ブライネ

MF 19 フリアン・アルバレス

MF 27 マテウス・ヌネス

MF 82 リコ・ルイス

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 18 シュテファン・オルテガ

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 6 ナタン・アケ

MF 10 ジャック・グリーリッシュ

MF 16 ロドリ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 21 セルヒオ・ゴメス

MF 47 フィル・フォーデン

MF 52 オスカー ボブ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[ルートン・タウン]

先発

GK 24 トーマス カミンスキー

DF 16 リース・バーク

DF 27 橋岡大樹

DF 32 F. Onyedinma

DF 45 アルフィー ダウティー

MF 6 ロス・バークリー

MF 8 ルーク ベリー

MF 18 ジョーダン クラーク

FW 9 カールトン・モリス

FW 14 タヒス・チョン

FW 30 アンドロス・タウンゼント

控え

GK 1 ジェイムズ・シェイ

GK 23 ティム・クルル

DF 38 ジョー ジョンソン

MF 17 ペリー=ルドック ムパンズ

MF 42 C. Chigozie

MF 43 ザック ネルソン

MF 44 A. Piesold

FW 10 コーリー ウッドロウ

FW 41 T. Harris

監督

エドワーズロブ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります