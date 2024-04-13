バーンリーvsブライトン スタメン発表
[4.13 プレミアリーグ第33節](ターフ モア)
※23:00開始
<出場メンバー>
[バーンリー]
先発
GK 49 アリヤネト ムリッチ
DF 18 ヤルマル エクダル
DF 20 ロレンツ アシニョン
DF 22 ヴィチーニョ
DF 33 マクシム・エステーブ
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 ライル・フォスター
MF 24 ジョシュ カレン
MF 34 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
FW 23 ダトロ・フォファナ
FW 47 ウィルソン オドベール
控え
GK 1 ジェイムズ トラッフォード
DF 3 チャーリー・テイラー
MF 7 ヨーハン・グズムンドソン
MF 8 ジョシュ・ブラウンヒル
MF 42 ハン=ノア マセンゴ
FW 9 ジェイ・ロドリゲス
FW 10 マヌエル
FW 25 ゼキ アムドゥニ
FW 31 マイク トレゾール
監督
ヴァンサン コンパニ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト ヴェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 13 パスカル・グロス
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 20 カルロス・バレバ
MF 24 シモン・アディングラ
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 19 バレンティン・バルコ
DF 42 オデル・オファイア
MF 14 アダム・ララーナ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
MF 44 キャメロン・プピオン
FW 31 アンス・ファティ
FW 55 マーク オマホニー
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
※23:00開始
<出場メンバー>
[バーンリー]
先発
GK 49 アリヤネト ムリッチ
DF 18 ヤルマル エクダル
DF 20 ロレンツ アシニョン
DF 22 ヴィチーニョ
DF 33 マクシム・エステーブ
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 ライル・フォスター
MF 24 ジョシュ カレン
MF 34 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
FW 23 ダトロ・フォファナ
FW 47 ウィルソン オドベール
GK 1 ジェイムズ トラッフォード
DF 3 チャーリー・テイラー
MF 7 ヨーハン・グズムンドソン
MF 8 ジョシュ・ブラウンヒル
MF 42 ハン=ノア マセンゴ
FW 9 ジェイ・ロドリゲス
FW 10 マヌエル
FW 25 ゼキ アムドゥニ
FW 31 マイク トレゾール
監督
ヴァンサン コンパニ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト ヴェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 13 パスカル・グロス
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 20 カルロス・バレバ
MF 24 シモン・アディングラ
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 19 バレンティン・バルコ
DF 42 オデル・オファイア
MF 14 アダム・ララーナ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
MF 44 キャメロン・プピオン
FW 31 アンス・ファティ
FW 55 マーク オマホニー
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります