ボルシアMGvsドルトムント スタメン発表
[4.13 ブンデスリーガ第29節](ボルシアパルク)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ボルシアMG]
先発
GK 1 ヨナス・オムリン
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 30 ニコ・エルベディ
DF 39 マキシミリアン・ベーバー
MF 3 板倉滉
MF 8 ユリアン・バイグル
MF 18 シュテファン・ライナー
MF 20 ルカ・ネッツ
FW 9 フランク・オノラ
FW 14 アラサン・プレア
FW 19 N. Ngoumou
控え
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 29 ジョー・スカリー
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 25 ロビン・ハック
MF 27 ロッコ・ライツ
FW 7 パトリック・ヘアマン
FW 13 ジョルダン・シエバチュ
FW 31 トマーシュ・チュワンチャーラ
監督
ジェラルド・セオアネ
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 17 マリウス・ボルフ
DF 22 イアン・マートセン
DF 25 ニクラス・ジューレ
MF 6 サリフ・エズジャン
MF 19 ユリアン・ブラント
MF 20 マルセル・ザビッツァー
MF 27 カリム・アデイェミ
MF 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 9 セバスチャン・アレ
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 15 マッツ・フンメルス
DF 26 ユリアン・リエルソン
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 11 マルコ・ロイス
MF 23 エムレ・ジャン
FW 14 ニクラス・フュルクルク
FW 18 ユスファ・ムココ
FW 21 ドニエル・マーレン
監督
エディン・テルジッチ
※22:30開始
<出場メンバー>
[ボルシアMG]
先発
GK 1 ヨナス・オムリン
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 30 ニコ・エルベディ
DF 39 マキシミリアン・ベーバー
MF 3 板倉滉
MF 8 ユリアン・バイグル
MF 18 シュテファン・ライナー
MF 20 ルカ・ネッツ
FW 9 フランク・オノラ
FW 14 アラサン・プレア
FW 19 N. Ngoumou
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 29 ジョー・スカリー
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 25 ロビン・ハック
MF 27 ロッコ・ライツ
FW 7 パトリック・ヘアマン
FW 13 ジョルダン・シエバチュ
FW 31 トマーシュ・チュワンチャーラ
監督
ジェラルド・セオアネ
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 17 マリウス・ボルフ
DF 22 イアン・マートセン
DF 25 ニクラス・ジューレ
MF 6 サリフ・エズジャン
MF 19 ユリアン・ブラント
MF 20 マルセル・ザビッツァー
MF 27 カリム・アデイェミ
MF 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 9 セバスチャン・アレ
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 15 マッツ・フンメルス
DF 26 ユリアン・リエルソン
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 11 マルコ・ロイス
MF 23 エムレ・ジャン
FW 14 ニクラス・フュルクルク
FW 18 ユスファ・ムココ
FW 21 ドニエル・マーレン
監督
エディン・テルジッチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります