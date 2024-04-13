[4.13 ブンデスリーガ第29節](ボルシアパルク)

※22:30開始

<出場メンバー>

[ボルシアMG]

先発

GK 1 ヨナス・オムリン

DF 5 マービン・フリードリヒ

DF 30 ニコ・エルベディ

DF 39 マキシミリアン・ベーバー

MF 3 板倉滉

MF 8 ユリアン・バイグル

MF 18 シュテファン・ライナー

MF 20 ルカ・ネッツ

FW 9 フランク・オノラ

FW 14 アラサン・プレア

FW 19 N. Ngoumou

控え

GK 33 モリッツ・ニコラス

DF 2 ファビオ・キアロディア

DF 29 ジョー・スカリー

MF 10 フロリアン・ノイハウス

MF 25 ロビン・ハック

MF 27 ロッコ・ライツ

FW 7 パトリック・ヘアマン

FW 13 ジョルダン・シエバチュ

FW 31 トマーシュ・チュワンチャーラ

監督

ジェラルド・セオアネ

[ドルトムント]

先発

GK 1 グレゴール・コベル

DF 4 ニコ・シュロッターベック

DF 17 マリウス・ボルフ

DF 22 イアン・マートセン

DF 25 ニクラス・ジューレ

MF 6 サリフ・エズジャン

MF 19 ユリアン・ブラント

MF 20 マルセル・ザビッツァー

MF 27 カリム・アデイェミ

MF 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス

FW 9 セバスチャン・アレ

控え

GK 33 アレクサンダー・マイアー

DF 15 マッツ・フンメルス

DF 26 ユリアン・リエルソン

MF 8 フェリックス・ヌメチャ

MF 11 マルコ・ロイス

MF 23 エムレ・ジャン

FW 14 ニクラス・フュルクルク

FW 18 ユスファ・ムココ

FW 21 ドニエル・マーレン

監督

エディン・テルジッチ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります