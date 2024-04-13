バイエルンvsケルン スタメン発表
[4.13 ブンデスリーガ第29節](Allianz Arena)
※22:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 40 ヌセア・マズラウィ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 25 トーマス・ミュラー
MF 39 マティス・テル
MF 45 A. Pavlović
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング
FW 17 ブライアン・サラゴサ
FW 42 ジャマル・ムシアラ
監督
トーマス・トゥヘル
[ケルン]
先発
GK 1 マーヴィン・シュヴァーベ
DF 4 ティモ・ヒューバース
DF 24 ユリアン・シャボット
DF 29 ヤン・ティールマン
DF 35 M. Finkgräfe
MF 7 デヤン・リュビチッチ
MF 11 フロリアン・カインツ
MF 22 ヤコブ・クリステンセン
MF 37 リントン・マイナ
MF 40 ファリデ・アリドゥ
FW 23 サルギス・アダムヤン
控え
GK 20 フィリップ・ペントケ
GK 44 M. Köbbing
DF 2 ベンノ・シュミッツ
DF 3 ドミニク・ハインツ
DF 17 レアルト・パカラダ
DF 18 ラスムス・カルステンセン
FW 9 ルカ・ヴァルトシュミット
FW 21 シュテファン・ティゲス
FW 42 D. Downs
監督
Timo シュルツ
※22:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 40 ヌセア・マズラウィ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 25 トーマス・ミュラー
MF 39 マティス・テル
MF 45 A. Pavlović
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング
FW 17 ブライアン・サラゴサ
FW 42 ジャマル・ムシアラ
監督
トーマス・トゥヘル
[ケルン]
先発
GK 1 マーヴィン・シュヴァーベ
DF 4 ティモ・ヒューバース
DF 24 ユリアン・シャボット
DF 29 ヤン・ティールマン
DF 35 M. Finkgräfe
MF 7 デヤン・リュビチッチ
MF 11 フロリアン・カインツ
MF 22 ヤコブ・クリステンセン
MF 37 リントン・マイナ
MF 40 ファリデ・アリドゥ
FW 23 サルギス・アダムヤン
控え
GK 20 フィリップ・ペントケ
GK 44 M. Köbbing
DF 2 ベンノ・シュミッツ
DF 3 ドミニク・ハインツ
DF 17 レアルト・パカラダ
DF 18 ラスムス・カルステンセン
FW 9 ルカ・ヴァルトシュミット
FW 21 シュテファン・ティゲス
FW 42 D. Downs
監督
Timo シュルツ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります