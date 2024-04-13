[4.13 ブンデスリーガ第29節](Allianz Arena)

※22:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 6 ヨシュア・キミッヒ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 40 ヌセア・マズラウィ

MF 11 キングスレイ・コマン

MF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 25 トーマス・ミュラー

MF 39 マティス・テル

MF 45 A. Pavlović

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 18 ダニエル・ペレツ

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 27 コンラッド・ライマー

FW 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング

FW 17 ブライアン・サラゴサ

FW 42 ジャマル・ムシアラ

監督

トーマス・トゥヘル

[ケルン]

先発

GK 1 マーヴィン・シュヴァーベ

DF 4 ティモ・ヒューバース

DF 24 ユリアン・シャボット

DF 29 ヤン・ティールマン

DF 35 M. Finkgräfe

MF 7 デヤン・リュビチッチ

MF 11 フロリアン・カインツ

MF 22 ヤコブ・クリステンセン

MF 37 リントン・マイナ

MF 40 ファリデ・アリドゥ

FW 23 サルギス・アダムヤン

控え

GK 20 フィリップ・ペントケ

GK 44 M. Köbbing

DF 2 ベンノ・シュミッツ

DF 3 ドミニク・ハインツ

DF 17 レアルト・パカラダ

DF 18 ラスムス・カルステンセン

FW 9 ルカ・ヴァルトシュミット

FW 21 シュテファン・ティゲス

FW 42 D. Downs

監督

Timo シュルツ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります