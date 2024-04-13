タイショウエビの稚エビ生産に大忙し 中国河北省
7日、唐山市曹妃甸区にあるタイショウエビの稚エビ養殖場。（唐山＝新華社記者/楊世尭）
【新華社唐山4月13日】中国河北省唐山市曹妃甸（そうひでん）区にあるタイショウエビの養殖場では繁殖期を迎え、技術者が稚エビの生産作業を進めている。同区は中国の重要なタイショウエビ養殖拠点の一つで、「タイショウエビの里」と呼ばれている。
7日、唐山市曹妃甸区にあるタイショウエビの稚エビ養殖場で、親エビの人工授精を行う技術者。（唐山＝新華社記者/楊世尭）
7日、唐山市曹妃甸区にあるタイショウエビの稚エビ養殖場で働く作業員。（唐山＝新華社記者/楊世尭）
7日、唐山市曹妃甸区にあるタイショウエビの稚エビ養殖場で、親エビの人工授精を行う技術者。（唐山＝新華社記者/楊世尭）
7日、唐山市曹妃甸区にあるタイショウエビの稚エビ養殖場で、稚エビに餌を与える作業員。（唐山＝新華社記者/楊世尭）
7日、唐山市曹妃甸区にあるタイショウエビの稚エビ養殖場で撮影した稚エビ。（唐山＝新華社記者/楊世尭）
7日、唐山市曹妃甸区にあるタイショウエビの稚エビ養殖場で、親エビの健康状態を確認する技術者。（唐山＝新華社記者/楊世尭）
7日、唐山市曹妃甸区にあるタイショウエビの稚エビ養殖場。（唐山＝新華社記者/楊世尭）