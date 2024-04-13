¡Ú¾åÊýÌ¡ºÍÂç¾Þ¡Û¸«¼è¤ê¿Þ¤¬£µÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÇ°´ê¤Î¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¡À¹»³¤Ï´¿´î¤ÎÍº¤¿¤±¤Ó
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¡×¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê£³£¸¡Ë¤È¥ê¥ê¡¼¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£µ£¹²ó¾åÊýÌ¡ºÍÂç¾Þ¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢£µÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÇ°´ê¤Î¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾åÊý¤ÎÌ¡ºÍ¤ò°é¤Æ¸²¾´¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç£±£¹£¶£¶Ç¯¤Ë¥é¥¸¥ªÂçºå¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¾Þ¡£Ì¡ºÍ´Ø·¸¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¾Þ¤À¡£
¡¡½Ð±éÁ°¤Î³Ú²°¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿À¹»³¤Ï¡Öº£Ç¯¡Ê¾©Îå¾Þ¤ò¡Ë¤È¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é·Ý¿Í¤ò¼¤á¤ë¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ÐÈÖ¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¤òÃ¼¤Þ¤Ç»È¤¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÌ¡ºÍ¤ò¸«¤»µÒÀÊ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£À¹»³¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£Ï·¼ãÃË½÷¡¢¿Í¼ïÁ´°÷¤ª¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¡£¡ÊÁ´°÷¤Ë¥¦¥±¤ë¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê¡ÊÌ¡ºÍ¤ò¡Ë°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÎÂçÊ¿¥µ¥Ö¥í¡¼¤Ë¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÀ¹»³¤ÏÂç¤¤ÊÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¤¢¤²¡¢¥ê¥ê¡¼¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï°úÂà¤«¤«¤Ã¤Æ¤¿¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¾Þ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤òÊ¹¤«¤ì¤¿À¹»³¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢Ñ¨±Û¤Ê¤¬¤é¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥Ù¥ó¥Ä¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Ìî¸¶¤Ò¤í¤·¡Ê¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÉã¿Æ¡Ë¤°¤é¤¤¥í¡¼¥óÁÈ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ÎÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¤Ï¡ÖËÍ¤ÏµÕ¤Ë£·£µËü±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¼Ö¤òÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£