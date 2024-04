「サイボク」は、お客様感謝祭として「とこトンまつり」を2024年5月3日(金・祝)〜5月6日(月・振休)に開催します。

サイボク「とこトンまつり」

イベント名: 2024ゴールデンウィーク「とこトンまつり」

開催日時 : 2024年5月3日(金・祝)〜5月6日(月・振休)

開催時間 : 9:00〜

開催場所 : サイボク本社 敷地内(〒350-1221 埼玉県日高市下大谷沢546)

「とこトンまつり」期間中、

園内には楽しい「ステージイベント」のほか

「ショッピング」「豚肉グルメ」「日帰り天然温泉」「アスレチック」など一日中家族で楽しめます。

新設された「フォトスポット」で記念撮影もおすすめです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 豚肉グルメはもちろん大道芸イベントが盛りだくさん!サイボク「とこトンまつり」 appeared first on Dtimes.