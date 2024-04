こどもの日限定イベント！淡路島・うずしおクルーズ「こいのぼりクルーズ」

兵庫県・淡路島から出航している「うずしおクルーズ」は、2024年4月20日(土)〜5月31日(金)の期間で「こいのぼりクルーズ」を初開催します。

子どもたちの健やかな成長を願って、元気な鯉のぼりを揚げるのは、この時期ならではの家族の楽しいイベントです。

淡路島・うずしおクルーズ「こいのぼりクルーズ」

期間:2024年4月20日(土)〜5月31日(金)まで

日時:うずしおクルーズ運航時(雨天・荒天中止)

場所:兵庫県南あわじ市福良港(道の駅福良)

子どもの健やかな成長を願って飾る行事「こいのぼり」

最近では住宅の事情などで目にする機会が減ってしまったため、鯉のぼりを揚げる時期や理由などを知らない人も増えているのではないでしょうか。

子どもたちに美しい日本の原風景や昔ながらの行事を旅先では届けたい、そんな想いから今回の「こいのぼりクルーズ」開催に至りました。

期間中は、うずしおクルーズ遊覧船に色とりどりの鯉のぼりを掲揚しています。

春の風を受けて大空を舞う泳ぐ姿は圧巻。

家族の絆を深める機会として、渦潮と共に渦巻く感動を楽しめます。

また、年間を通じて最大級の渦が発生する「春の大潮」シーズンを迎えています。

この機会に日本で見られる世界一の自然現象である渦潮を、淡路島うずしおクルーズで体験できます。

「こどもの日」限定のスペシャルイベント

1. 抽選で「職業体験・キッズ船長になろう!」をプレゼント

開催日 : 2024年5月5日(日)10時00分〜12時15分頃

集合場所 : 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館3階(道の駅福良)

所要時間 : 2時間15分(乗船時間含む)

対象 : 小学生(3年生以上)のお子様と保護者様

定員 : 小学生5名と保護者様(上限15名)

応募締め切り: 2024年4月25日(木)

操舵室で船長の仕事にチャレンジ!

子どもたちの知的好奇心を刺激するプログラムが用意されています。

子どもたちに普段はなじみの少ない旅客船に乗船する機会を提供し、職業体験を通じて子どもたちが船や海に親しみを持つきっかけとなり、理解を深めてもらうことなどを目的として実施します。

※乗船料は別途必要です。

※公式ホームページより5月5日(日)10時50分発便を予約ください

※安全上の理由からお子様だけでの乗船はできません

※その他、詳細は応募ページを確認してください

※応募ページのみの受付となります

2. RIB(リジットハル・インフレータブル・ボート)でお見送り

欧米で人気のあるRIBに鯉のぼりを掲揚。

遊覧船に並走する出港イベントを楽しめます。

(雨天・荒天中止)

3. 風車をプレゼント

乗船する子どもたちに桟橋で風車をプレゼント。

大空を泳ぐ鯉のぼりと共に楽しめます(無くなり次第終了)

