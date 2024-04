日本最後のトロリーバスが最終運行！立山黒部アルペンルート「立山トンネルトロリーバス」ラストラン記念イベント

富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」は、現在日本に残る唯一のトロリーバスである「立山トンネルトロリーバス」が2024年に最終運行を迎えることを記念し、2024年6月1日(土)からトロリーバスの魅力を堪能できるイベントを開催します。

立山黒部アルペンルート「立山トンネルトロリーバス」ラストラン記念イベント

立山トンネルトロリーバスは立山黒部アルペンルート内の室堂〜大観峰(約3.7km)を10分間で結ぶ、日本最後のトロリーバスです。

立山の主峰・雄山(3003m)の直下を貫通する立山トンネルを走るトロリーバスとして1996年から運行を開始し、これまで約1920万人が乗車しました。

トロリーバスは「バス」と呼ばれますが、実は「電車」の仲間。

普通のバスのようにタイヤで走行し、運転操作もハンドルを使用しますが、電車線から電力の供給を受けて走ります。

正式名称は「無軌条電車」で、法律上も「鉄道」に分類されているユニークな乗り物です。

記念イベント「ありがとう!日本最後の立山トンネルトロリーバス・ラストラン!」

イベント特設ページ:https://www.alpen-route.com/trolleybus/

期間:

・第1弾「ありがとう!思い出の立山トンネルトロリーバス」:6月1日(土)〜7月26日(金)

・第2弾「ありがとう!日本最高所の立山トンネルトロリーバス」:8月24日(土)〜9月16日(月・祝)

・第3弾「ありがとう!日本最後の立山トンネルトロリーバス・ラストラン!」:10月14日(月・祝)〜11月30日(土)

場所:立山黒部アルペンルート内(メイン会場…室堂、大観峰)

立山トンネルトロリーバスは4月15日(月)の立山黒部アルペンルート全線開通日から運行を再開し、11月30日(土)がラストランとなります。

これを記念し、3つのテーマに分けてイベントを開催します。

トロリーバス・ラストランカードのプレゼント

イベント期間中限定で、トロリーバス乗車の方に記念カードがプレゼントされます。

メモリアルバックヤードツアー

※事前応募制・先着順、昼食付(参加費:ひとり 5,000円)

6月30日(日)、9月1日(日)、10月14日(月・祝)の計3回実施します。

限定グルメやお土産

「とろ〜りチーズのブラックカレー」や「トロ鉄丼」、トロリーバスをイメージしたソフトクリームなどの限定メニュー、またミニチュア模型や、切手などの限定商品も特別に販売します。

※10月14日(月・祝)「鉄道の日」、11月30日(土)「ラストランセレモニー」でのイベントの他、「ホテル立山」では撮影会に参加できる限定宿泊プランの販売をします。

立山黒部アルペンルートとは

中部山岳国立公園・立山にある山岳観光ルート。

富山県の立山駅から長野県の扇沢間は、雪の大谷の中を駆け抜ける「立山高原バス」、日本最後の「立山トンネルトロリーバス」などの様々な乗りものを乗り継ぎながら、大自然の絶景を気軽に楽しむことができます。

営業期間:2024年4月15日(月)〜11月30日(土)(予定)

