10周年にあわせ新要素も盛りだくさん！大井川鐵道 きかんしゃトーマス号「DAY OUT WITH THOMAS (TM) 2024」

大井川鐵道は蒸気機関車「きかんしゃトーマス号」が走る公式イベント「DAY OUT WITH THOMAS (TM) 2024」を、2024(令和6)年6月8日(土)〜12月25日(水)の期間中、105日間にわたり開催することを決定しました。

大井川鐵道 きかんしゃトーマス号「DAY OUT WITH THOMAS (TM) 2024」

運転日 :2024(令和6)年6月8日(土)〜12月25日(水) 合計105日

※運転本数のべ246本

運転区間:新金谷駅(島田市)⇔川根温泉笹間渡駅(同) 片道距離 17.7キロ

2014年スタートした本イベントは2024年で10周年!

2024年は記念すべき新たな幕開けの年として新たな取り組みを続々登場します。

今シーズンもきかんしゃトーマス号をはじめ、きかんしゃトビー号、バスのバーティー、ウィンストン、とくしゅしょうぼうしゃのフリン、2かいだてバスのバルジー、パーシー、ヒロ、ジェームス、ラスティー、いたずら・いじわる貨車が大井川鐵道に集います。

きかんしゃトーマス号の乗車チケットはローソンチケットやお出かけに便利な遊び予約サイト「アソビュー!」などで受付中です。

きかんしゃトーマス号 運転開始10周年 進化ポイント

1. きかんしゃトーマス号の運転区間を新金谷駅⇔家山駅から新金谷駅⇔川根温泉笹間渡駅に拡大。

およそ2年ぶりに大井川本流を渡ります

2. 今まで乗降取り扱いを行っていなかった「家山駅」について、復路に限り乗降可能とします

3. これによりきかんしゃトーマス号の乗車パターンは

・新金谷駅→川根温泉笹間渡駅→家山駅→新金谷駅 の往復完全乗車パターン

・新金谷駅→川根温泉笹間渡駅→家山駅 の復路、家山降車パターン(団体・ツアー設定に便利)

・家山駅→新金谷駅 の「家山→新金谷ショート乗車券」 の3つとなります

4. きかんしゃトーマス号の車内アナウンスを一新。

新金谷トーマスフェア会場内にもトーマスとなかまたちの声が響き渡ります。

5. 新金谷トーマスフェア会場が刷新します。

・ウィンストン 千頭駅から新金谷トーマスフェアに移設

・フリン トーマスフェア会場入り口に移設

・新金谷駅前売店プラザロコ内に、トーマスの大型プラレールコーナーが新オープン

6. 千頭トーマスフェアサテライト会場には、継続してヒロ、パーシー、ジェームスを静態展示します。

往復チケット(フェア入場券付)

【4月10日(水)よりローソンチケットで受付開始】

新金谷駅→川根温泉笹間渡駅→家山駅→新金谷駅 (往復遊覧運転乗車、新金谷トーマスフェア会場入場券付) 大人 4,220円 小人 1,930円

<乗車パターンと1名あたりの乗車料金>

(1) 新金谷駅→川根温泉笹間渡駅→家山駅→新金谷駅 (往復遊覧運転乗車パターン)

大人 3,820円 小人 1,930円

(2) 新金谷駅→川根温泉笹間渡駅→家山駅(降車) (特に団体・ツアー設定のみなさまに便利。

家山駅降車パターン)

大人 2,630円 小人 1,330円

(3) 家山駅→新金谷駅 (「家山→新金谷ショート乗車券」)

大人 1,190円 小人 600円

<運転時間>

●6月・9月・10月、11月・12月

(1便目) 新金谷駅 9時30分 → 川根温泉笹間渡駅 → 家山駅 10時36分/10時41分 → 新金谷駅 11時09分

(2便目) 新金谷駅 12時34分 → 川根温泉笹間渡駅 → 家山駅 13時29分/13時34分 → 新金谷駅 14時02分

●7月・8月

(1便目) 新金谷駅 9時30分 → 川根温泉笹間渡駅 → 家山駅 10時36分/10時41分 → 新金谷駅 11時09分

(2便目) 新金谷駅 12時34分 → 川根温泉笹間渡駅 → 家山駅 13時29分/13時34分 → 新金谷駅 14時02分

(3便目) 新金谷駅 15時08分 → 川根温泉笹間渡駅 → 家山駅 16時03分/16時08分 → 新金谷駅 16時35分

<チケット販売方法>

●ローソンチケットによる抽選エントリー販売 (4月10日(水)受付開始予定)

●お出かけに便利な遊び予約サイト「アソビュー!」 (4月10日(水)販売開始予定)

●一部旅行会社ツアー形式による販売(取り扱い旅行会社により異なります)

2. バスのバーティー運転概要 ツアー行程

バスのバーティーときかんしゃトーマス号 両方に乗車できるツアー商品を販売します

運行日 :2024(令和6)年6月8日(土)〜12月25日(水) 詳細は別表参照 のべ105日

運転区間 :新金谷駅前⇔川根温泉エリアの往復

行程 :

・新金谷駅前 9時20分

・川根温泉エリア 10時15分/10時45分(きかんしゃトーマス号に声援を送ろう)

・川根温泉ホテル(ランチバイキング)→(バスのバーティー)

・家山駅 13時34分(きかんしゃトーマス号)

・新金谷駅 14時02分

※新金谷駅到着後はトーマスフェア会場を楽しめます

旅行代金(1名):中学生〜大人 12,000円 小学生 10,000円

1歳〜未就学児 9,000円

定員 :1回あたり30名

(最少催行人員12名、募集人員がこれに達しない場合は催行をとりやめます)

申込み :大井川鐵道 公式ホームページまたは 大鉄アドバンスツアーサイト

きかんしゃトーマス号 特設ページより

トーマス号に乗る

受付開始 :6月〜9月ご参加分…2024(令和6)年4月10日(水)12時00分より

10月以降ご参加分…8月下旬から受付予定

お問合せ :大鉄アドバンス 大井川鐵道 静岡ツアーセンター

電話 054-204-0512 (平日 9時30分〜16時30分)

2かいだてバスのバルジーとトーマス号乗車

2かいだてバスのバルジーとトーマス号 両方とも乗ることができるプランです!

※現在、運転日等詳細について調整中です。

きかんしゃトビー号

大井川の渓谷を見ながらゆっくりと走ります。

運転日 :2024(令和6)年6月8日(土)〜12月25日(水)

詳細は別表参照 のべ合計78日 ※運転本数のべ156本

運転区間:千頭駅(川根本町) ⇔ 奥泉駅(同) ※片道距離 7.5キロ

運転時間:(1便目) 千頭駅 10時27分 → 奥泉駅 → 千頭駅 11時38分

(2便目) 千頭駅 14時10分 → 奥泉駅 → 千頭駅 15時19分

<申込み>

●休日のお出かけに便利な遊び予約サイト「アソビュー!」のサイトより

●大鉄アドバンス 大井川鐵道 静岡ツアーセンター募集のツアー商品へのお申込み(下記参照)

●運転日当日に空席がある場合は千頭駅で当日券を発売します(大人1名 1,800円、小人1名 900円)

<受付開始>

6月〜9月ご参加分…2024(令和6)年4月10日(水)12時00分より

10月以降ご参加分…8月下旬から受付予定

きかんしゃトビー号に乗車するツアー商品

<コース名>きかんしゃトーマス号とトビー号とトーマスフェア新金谷メイン会場&千頭サテライト会場 大井川鐵道川根温泉ホテルのランチバイキング

<旅行日>:

6月8日(土)、9日(日)、15日(土)、16日(日)、22日(土)、23日(日)、29日(土)、30日(日)

7月13日(土)、14日(日)、20日(土)、21日(日)、27日(土)、28日(日)

8月3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日)、17日(土)、18日(日)、31日(土)

9月1日(日)、7日(土)、8日(日)、14日(土)、15日(日)、21日(土)、22日(日)

<行程>:(9時 トーマスフェア見学) → 新金谷駅 9時30分 → (きかんしゃトーマス号) → 家山駅 10時36分 → (貸切バス) → 川根温泉ホテル(ランチバイキング) → (貸切バス) → 千頭駅 14時15分 → (きかんしゃトビー号) → 奥泉駅 →千頭駅 15時25分 → (貸切バス) → 新金谷駅

<旅行代金(1名)>:中学生〜大人 15,800円 小学生 12,800円 1歳〜未就学児 11,800円

<募集人員(1名)>:40名(最少催行人員 25名 ※募集人員がこれに達しない場合は催行をとりやめます)

きかんしゃトビー号に乗車するツアー商品

<コース名>

きかんしゃトーマス号、トビー号とトーマスランド 富士急行×大井川鐵道 スペシャルコラボ企画!!

きかんしゃトーマス号&きかんしゃトビー号とトーマスランド 川根温泉ホテル1泊2日

<旅行日(出発日基準)>

6月8日(土)、22日(土)

7月13日(土)、14日(日)、27日(土)

8月10日(土)、12日(月)、17日(土)

9月14日(土)、22日(日)

<行程>

●1日目

三島駅北口 9時30分 → (貸切バス) → 富士急ハイランド 11時00分〜15時00分 → (貸切バス) → 川根温泉ホテル 18時30分ごろ

●2日目

川根温泉ホテル 9時15分 → (貸切バス) → 千頭駅 10時37分 → (きかんしゃトビー号) → 奥泉駅 → 千頭駅 11時43分 → (貸切バス) → 家山駅 13時34分 → (きかんしゃトーマス号) → 新金谷駅 14時02分 → 新金谷トーマスフェア → (貸切バス) → 静岡駅南口 16時15分ごろ

<旅行代金(1名)>

中学生〜大人 41,800円 小学生 32,800円 1歳〜未就学児 19,800円

<募集人員(1名)>

40名(最少催行人員 20名 ※募集人員がこれに達しない場合は催行をとりやめます)

他にも、きかんしゃトーマス号&きかんしゃトビー号に乗車、トーマスフェアや整備工場の見学などを盛り込んだツアーを計画中!

決定しましたら、大井川鐵道公式HPで発表します。

なかまたちが大集合 新金谷トーマスフェア

きかんしゃトーマス号をはじめなかまたちが大集合。

場所 :大井川鐵道 新金谷駅構内

登場車両:きかんしゃトーマス号、バスのバーティー、2かいだてバスのバルジー、ウィンストン、とくしゅしょうぼうしゃのフリン

※フェア会場内のトーマス号となかまたちの構成は日時によって異なります

入場料 :1名 400円(5歳以下無料、購入当日に限り有効、再入場可)

オープン日:きかんしゃトーマス号運転日に限る

入場時間 :9時00分〜16時00分(会場は16時30分までオープン)

体験内容:

トーマス号がくるりとひとまわり。(転車台での転向作業)

トーマス号をはじめなかまたちがみんなに話しかけます

ウィンストン 千頭から新金谷へお引越し

その他、手回しトロッコやバッテリカーなど遊具がたくさん

※上記のきかんしゃトーマス号・きかんしゃトビー号の乗車券、

それらに付随するツアー商品、トーマスフェア入場料の金額は、すべて税込みです。

※ローチケ、アソビュー!へのリンクは4月10日からアクセス可能となります。

千頭地区にもなかまたちがいます

(千頭駅構内) ジェームス、パーシー、

ヒロ

(川根両国駅構内) ラスティー、いたずら・いじわる貨車

ヒロ、パーシーは千頭駅で待っています

10周年 にぎやかになりました〜大井川鐵道 きかんしゃトーマス号となかまたち

<登場年 2014年>

きかんしゃトーマス号:新金谷〜川根温泉笹間渡を走行

パーシー、ヒロ :千頭駅構内

ラスティー :川根両国駅構内

<登場年 2015年>

ジェームス:千頭駅構内

<登場年 2016年>

バスのバーティー :新金谷駅前〜川根温泉エリアを走行

いたずら貨車・いじわる貨車:川根両国駅構内

<登場年 2018年>

ウィンストン:新金谷トーマスフェア会場内

<登場年 2019年>

とくしゅしょうぼうしゃのフリン:新金谷トーマスフェア会場内

<登場年 2020年>

2かいだてバスのバルジー:JR静岡駅〜新金谷駅を走行

<登場年 2022年>

きかんしゃトビー号:千頭駅〜奥泉駅を走行

(C) 2024 Gullane (Thomas) Limited.

