小さな島に住む猫たちの38のエピソードを掲載！モーリーあざみ野『ネコ町ナーゴの猫だより』

カレンダーで人気の『ナーゴの猫たち』が、1冊の本になった『ネコ町ナーゴの猫だより』が全国の書店、Amazonなどのネットショップで販売開始!

著者のモーリーあざみ野が、愛するネコ町ナーゴで猫と話して入手した(らしい)ほっこりする38のエピソードを掲載した1冊になっています。

ネコ町ナーゴの猫だより:モーリーあざみ野

著者 : モーリーあざみ野&バースデイ

サイズ : A5判

ページ数 : 96ページ

製本 : 並製(糸かがり製本)

価格 : 2,530円(税込)

生産エリア: 日本

販売ルート: 全国の書店、インターネットショップ、他

発売 : 2024年4月上旬

発売元 : 株式会社労働教育センター

※最新の情報・詳細は商品ページを確認してください。

ネコ町ナーゴとは、地中海に浮かぶ、猫が丸くなったような形をした小さな島「ナーゴ」

ここではたくさんの魅力的な猫たちが、猫を愛する人びとと共に平和に暮らしているのです。

ナーゴワールドに引き込まれて、会いに行きたくなるナーゴの猫たち。

ネコ町ナーゴで猫から聞いた、ほっこりする38のエピソードを1冊にまとめた書籍になっています。

