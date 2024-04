STARTO ENTERTAINMENTに所属する9人組アイドルグループ・Snow Man。2020年に同事務所所属のSixTONESと同時デビューを果たしました。メンバーは、深澤辰哉さん、佐久間大介さん、渡辺翔太さん、宮舘涼太さん、 岩本照さん、阿部亮平さん、向井康二さん、目黒蓮さん、ラウールさんの9人。高いダンススキルや歌唱力、そして個々のキャラクターがファンに支持されています。

All About ニュース編集部が実施した調査から、ファンに深掘りしたSnow Manの魅力を紹介します。今回お話を聞いたのは、栃木県在住の49歳の女性。まず、Snow Manを好きになったきっかけを聞くと、「小学6年生の娘です」と回答。「娘が小6のころSnow Manのファンで、ファーストアルバムを買って、家で聞いていました。それを私もときどき耳にして、『覚えやすくて良い曲が多いな』と思ったのが第一印象でした。そのあと、歌番組やバラエティ番組でもよく見かけるようになり、ドラマにも出るようになり、私も、だんだんとファンになっていきました」と語りました。Snow Manの魅力を聞くと、やはり楽曲が特に気に入っていると明かし、「初期の楽曲がとても優れていました。特に、D.D.(ディーディー)という曲は、さまざまな楽器や効果音が使われていて、変化に富んでいて、何度聞いても飽きずに聞けます。紅白歌合戦でも歌ってくれて、家族一同、嬉しかったです」とのこと。また、「タッキーがかわいがっているグループ、ということもあり、タッキーファンもSnow Manを温かい目で見てくれているように思います。みなさん、歌もダンスも上手で、今後も楽しみです」と話しました。また、「家の片づけなどの家事をするときに、スノーマンの曲を聴きながらやると、作業がはかどります。いつもお世話になっています」と、家事をこなす時間など、日常的にSnow Manを励みにしているようです。メンバーそれぞれの魅力やグループ内での役割について聞きました。最初に岩本照さんについては、「筋肉がすごくて、体脂肪が3%なこと。ダンスを作ったり、リーダーとして頑張っている」、深澤辰哉さんについては、「グループ最年長で、みんなのおかあさんと、呼ばれているような、若いメンバーたちを見守っている感じ」と回答。さらに、ラウールさんは、「モデルとしても、すごい! 世界で通用する人だと思います。いつもセンターで踊っている、中心人物」、渡辺翔太さんについては、「3歳と言われることがあるくらい、赤ちゃんのようなかわいさがあるのですが、歌声は高音が出せたりするので、すごい」とのこと。また、向井康二さんは「関西出身ならではのノリと、みんなを楽しませるトーク力がすばらしい」、阿部亮平さんは、「クイズに出てたくさん正解したり、気象予報士に合格しているので、すごく賢い。歌うときの英語の発音を、みんなに教えているみたいです」といいます。続けて、目黒蓮さんは、「一番ドラマに出ており、俳優の仕事も多く、活動の幅が広がっている。歌もダンスもうまい」、宮舘涼太さんは「だてさまと呼ばれ、貴族のふるまいのような感じでメンバーにも接している。料理がうますぎる」、佐久間大介さんの魅力については、「アクロバットがグループで一番うまい。背が小さいので、ダンスで思い切り体を動かしている」と語りました。ほかのグループにはない、Snow Manだけの特徴だと思う点は、「一人一人、特技があることかなと思います」だといいます。メンバーそれぞれに、「すごい」と思えるような一面を見いだしているようです。Snow Manを好きになり始めた人に「入門編」としてまず見てほしいテレビ番組やドラマ作品は、『それSnow Manにやらせて下さい』(TBS系)だといいます。その理由は「例えば学校を訪れることもあり、スノーマンを見た時の生徒の反応とかが面白い、そして、羨ましい」とのこと。Snow Manの共演者として「相性が良いと思う俳優」は「川口春奈さん」。理由は、「サイレントがすごく良かったので」と回答。2022年に放送されたドラマ『silent』(フジテレビ系)では、目黒蓮さんと川口さんが共演を果たしていました。さらに、「相性が良いと思うタレント」は、「占い師Love me do」と回答。その理由は、「メンバーをほどよくいじってくれて、面白い」と話しました。Snow Manの公式YouTubeチャンネルでは、占い師Love me doさんによる「運勢ランキング」は、もはや“新春恒例”となっている人気企画。ギャグを連発する楽しいやりとりの中で発表されるメンバーそれぞれの開運予想は、ファンにとって見逃せませんね。※回答者のコメントは原文ママです(文:福島 ゆき)