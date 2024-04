YG新人ガールグループBABYMONSTERが、「SHEESH」ミュージックビデオ撮影時のメイキングフィルムを公開した。人生初のミュージックビデオ撮影を控えたAHYEONは「確かに緊張もするし、まだ未熟な部分が多い」として緊張を隠すことができなかった。しかし、カメラの前に立つと緊張する姿を見せる事もなく180度変わった姿で登場し、完璧に初日の撮影を終えて感嘆を誘った。2日目には、メンバーやスタッフの励ましで、さらに余裕を取り戻し、RUKAはファイトと叫んでAHYEONを元気づけ、ASAは一緒に細かい部分まで呼吸を合わせながらラッパーラインの撮影を導いた。これに対しAHYEONは「少しずつ緊張が解けているようです。 残りの撮影ももっと素敵にこなしたい」と意気込みを語った。

続いたダンスシーンでは、7人のメンバーが目覚ましいシナジー効果を発揮。彼女達は高い完成度のために動線から表情演技、ジェスチャーまで細かくモニタリングし練習を繰り返した。そのおかげで誤差のないダンスと爆発的なエネルギーが込められたキリングパートが誕生。7人7色の魅力が込められた個人撮影は多彩さが加わった。イントロを飾ったRORAはカリスマ性が溢れながらも優雅なオーラ、PHARITAは視線を圧倒する独歩的な表現力、RAMIは水と火など華麗なセットの中で見せたカリスマ性が光った。撮影の最中に、末っ子CHIQUITAの誕生日のお祝いも。メンバーたちはCHIQUITAを盛り込んだ手絵、おやつ、栄養剤など準備したプレゼントを渡したり、記念映像を残すなど格別なケミストリーを生み出した。<リリース情報>BABYMONSTER1st MINI ALBUM『BABYMONS7ER』https://www.sonymusic.co.jp/artist/BABYMONSTER/info/561392/=収録曲=1. MONSTERS (Intro)2. SHEESH3. LIKE THAT4. Stuck In The Middle (7 Ver.)5. BATTER UP (7 Ver.)6. DREAM7. Stuck In The Middle(Remix)ソニーミュージックオフィシャルサイト:https://www.sonymusic.co.jp/artist/BABYMONSTER/日本版オフィシャルサイト:https://yg-babymonster-official.jp/日本版オフィシャルX(旧twitter):https://twitter.com/_BABYMONSTER_JPInstagram:https://www.instagram.com/babymonster_ygofficial/TikTok:https://www.tiktok.com/@babymonster_yg_tiktokFacebook:https://www.facebook.com/BABYMONSTER.ygofficial/