¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë°ìÈ¯¡ªNY¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¥´¥¸¥é¡Ú¾¾°æ½¨´î MLB¥Ù¥¹¥ÈËÜÎÝÂÇ②¡Û
¼Ì¿¿¡§¥¢¥Õ¥í
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê29¡Ë¤¬2024Ç¯4·î12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë2ÈÖ¡¦DH¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¾¾°æ½¨´î»á¤Î»ý¤ÄÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿µÏ¿¤Î¥á¥¸¥ãーÄÌ»»175ËÜ¤ËÊÂ¤Ö175ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ーÄÌ»»ºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ175ËÜ¤òµÏ¿¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¾¾°æ½¨´î¡£
µ©Í¤Ê¥Ñ¥ïー¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¿Í¥¹¥é¥Ã¥¬ー2¿Í¤¬¥á¥¸¥ãー¤ÇÊü¤Ã¤¿ËÜÎÝÂÇ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤¤â¤Î¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¤½¤Î°ÎÂç¤Ê¸ùÀÓ¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¢¨ÆüÉÕ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤Ç¤Î¤â¤Î
MLB ¥ä¥ó¥ー¥¹ ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°Â£Äè¼° ¼Ì¿¿¡§AP/¥¢¥Õ¥í
¾¾°æ½¨´î¥Ù¥¹¥ÈËÜÎÝÂÇ②
¥ä¥ó¥ー¥¹ºßÀÒ7Ç¯´Ö¤Ç140ËÜÎÝÂÇ¡¢2009Ç¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Ç¤â¥Áー¥à¤òÀ¤³¦°ì¤Ø¤ÈÆ³¤¯ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¾¾°æ½¨´î¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥·ー¥º¥ó¥ª¥Õ¤ËFA¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÀË¤·¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¿·Å·ÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È·ÀÌó¡£
ÅÁÅý¤Î¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¤«¤é¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ËÂØ¤ï¤Ã¤¿¾¾°æ¤Ï¿´µ¡°ìÅ¾¡¢2010Ç¯¤Î¥·ー¥º¥ó¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿2010Ç¯¤Î¥·ー¥º¥ó³«ËëÀï¡£¾¾°æ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤âËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢4·î13Æü¤Ë¤Ï¸ÅÁã¥ä¥ó¥ー¥¹¤È¤Î½éÂÐ·è¤Ë¡£
¤³¤Î»î¹ç¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÍ¥¾¡µÇ°¥ê¥ó¥°¤ÎÂ£Äè¼°¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¤¬°ìÀÆ¤Ë¾¾°æ¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤ÆÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤¹¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤Î2Æü¸å¡¢¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¥Çー¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î2²óÉ½¤Ë¾¾°æ¤Ï¥ä¥ó¥ー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥»¥ó¥¿ー¤ä¤ä±¦´ó¤ê¤ËÈô¤Ó¹þ¤àËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬......
Áê¼ê¥Áー¥à¤ÎÁª¼ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¼þ²ó¤¹¤ë¾¾°æ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤È´¿À¼¤òÁ÷¤ê¡¢¾¾°æ¤Ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Á°Ç¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Ç¥ä¥ó¥ー¥¹¤òÀ¤³¦°ì¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÃÈ¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¾¾°æ¤Ï¤³¤ì¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¾è¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÏÂÇÎ¨.274¡¢21ËÜÎÝÂÇ¡¢84ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£OPS.820¤Ï¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£