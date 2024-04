あの人気ピザ店が虎ノ門ヒルズに出店！ 独創性のあるピザをスタイリッシュに楽しんで

放送作家・塩沢航さんがリアルに通う店は、人気ピザ店が手掛ける新店だった! スタイリッシュな空間で絶品ピザを楽しみたい。

〈今夜の自腹飯〉

予算内でおいしいものが食べたい!

食材の高騰などで、外食の価格は年々あがっている。一人30,000円以上の寿司やフレンチもどんどん増えているが、毎月行くのは厳しい。デートや仲間の集まりで「おいしいものを食べたいとき」に使える、ハイコスパなお店とは?

教えてくれる人

塩沢 航

小山薫堂事務所「N35」の放送作家。1975年生まれ。師匠・小山薫堂の一番弟子にして、師匠譲りのグルメ作家としておなじみ。主な担当番組は「アナザースカイ」「オモウマい店」「有吉くんの正直さんぽ」など。「パレ・ド・Z」「リモートシェフ」など食にまつわるコンテンツも多数担当している。

虎ノ門ヒルズにニューオープンの話題の店!

T-MARKET入り口から見て右側の通路を進むと正面に見えてくる。ピザのネオンサインが目印だ

国領の人気イタリアンレストラン「ドンブラボー」が手掛ける「クレイジーピザ」は、ピザの概念を覆す“ぶっかけ”などの新しい世界を切り開いてきた。その新店が虎ノ門ヒルズ ステーションタワーの地下2階、T-MARKETに登場した。

T-MARKETはビル内の中庭のような空間にある開放的なスペース。「クレイジーピザ」もカフェテリアのようなスタイルで、ランチやピザ1枚からでもサッと入れるというのもうれしい。

塩沢さん

カジュアルなカウンタースタイル。飲むだけでもいいし、飲んで食べてもいい。待ち合わせの0次会でもいいし、どこかで食べたあとの〆に1枚いただくのもよろしいかと。テイクアウトできるのもありがたいです。

名店出身のシェフによる、ピザへのこだわりとは?

店長の山口恭平さん

店長を務める山口恭平さんは「ドンブラボー」のキッチンにも立ち、国領にオープンした最初の「クレイジーピザ」の店長も経験した料理人。虎ノ門では、電気窯を使ってピザを焼くため、その強みを生かしたいと話す。

「神楽坂店も電気窯で焼いていますが、あちらは郷土料理や単品が多いので、それを食べてからの〆のピザという要素が強いのです。でもここはピザ自体が4番バッター。ピザだけ食べても満足してもらえるように“しっかりおいしい”を目指しています」と言う。

国産の小麦を使うことで鮮度のいい小麦の香りを引き出している

ナポリピッツァは生地に塩味があり、それがおいしさにもつながっている。しかしその分、1枚を食べきると少し重く感じることも。そこで「クレイジーピザ」では、1枚でも軽やかに食べきれるように、と生地の塩気をいかに減らすかという課題からスタートしたという。

「塩味が利いているナポリピザは一口目からおいしいと感じます。塩気を減らすとインパクトがなくなってしまうので、その分は工夫しました」と山口さん。例えば、国産小麦に全粒粉を加えて香りや風味を増し、水に玉ねぎのエキスをしみこませた玉ねぎ水や乳清も加え、多層的なうまみで生地に味わいを加えている。

塩沢さん

もともと「国領の奇跡」と称えられた「ドンブラボー」平雅一シェフ率いるグループが手掛ける、ピッツァの店。先にオープンした神楽坂も素晴らしかったので、虎ノ門にも通うようになりました。

他店舗とは焼き方を変えた、唯一無二のピザ

使う素材は国産でも、伝統的なナポリピッツァを踏襲している

「ドンブラボー」では薪窯でピザを焼いているため、ピザは薪の香りをまとっている。しかし虎ノ門店では電気窯で焼くため、薪の香りにマスキングされない、生地本来の粉の香りがより重要になってくる。生地に使う素材は同じでも、全粒粉の粗さや比率を変え、生地の香りがより際立つように進化させたという。さらにしっかりと焼くことで粉自体のうまみも引き出している。

「他店と比べても、よりインパクトが出るようにさらにしっかりと焼き上げているのが虎ノ門の特徴です」(山口さん)

国産やオーガニックな素材にこだわった具をたっぷりとのせるのも特徴

高温でしっかりとピザ生地を焼き上げる

塩沢さん

ピッツァ=石窯という固定観念を覆し、電気窯ならではの良さを前面に打ち出したピッツァ。石窯で焼いたピッツァはどうしても生地や具材が煙のにおいでマスキングされてしまうのですが(それが醍醐味ともいえるのですが)、電気窯は生地と具材の本来の味わいを余すところなく楽しめます。これぞリストランテ規格のピッツァ。具材のチョイスも考え抜かれています。

こだわり抜かれた素材が光る! オーダー必須のワンランク上のピザ

人気ナンバーワン! クセになる「大人のマヨコーン」

「マヨコーン」3,080円

「レストランの料理人が本気で考えたマヨコーンってどんなのものだろうというのが、出発点なんです」と山口さん。子供も大人も大好きで、ちょっとジャンクなイメージのあるマヨコーンを、オーガニックな素材を使い、こだわって作ってみようという遊び心のあるメニューだ。サルシッチャは自家製、焼肉ソースを加えてパンチを出し、仕上げに山椒を振って大人仕様に仕上げたという。

通称、大人のマヨコーン

塩沢さん

みんな大好き、マヨとコーンと焼肉のタレからなるジャンクな味わいなのですが、これもリストランテレベル。大味にはならず、締まるところが締まっています。

しらすの大きさに驚愕する「しらすからすみピザ」

「山利のシラス」3,190円

「しらすを食べて欲しいピザ」というこのメニュー。ポイントは和歌山県の老舗しらす屋「山利」のしらすにある。水揚げから釜場までが最短距離という「山利」だからこそ鮮度抜群。さらにしらすがつぶれないように、漁では細心の注意を払って水揚げされる。そのかいあって、しらすはふっくらとして一尾一尾の姿もくっきり。運ばれてくると、ピザの上で躍動するしらすの存在感に目を奪われる。そんなしらすと相性のいい長ねぎやからすみを合わせたこのピザは食べ始めると手が止まらないおいしさだ。

ここでしか食べられない、季節感じる「ぶっかけピザ」

「ぶっかけピザ トリッパと春野菜 サルサヴェルデ」3,300円

クレイジーピザの代名詞ともいえるのが、ピザ生地に汁系の具をのせた“ぶっかけ”だ。季節で内容は変わるが、新メニューは煮込んだモツをピザ生地の上からたっぷりかけた「モツ煮」。アイディアのもとになったのは、フィレンツェの白いモツ煮込み「ランプレドット」とミラノのトリッパ煮込み「ブゼッカ」だ。トリッパとギアラを1日かけて炊き、2〜3日かけてとったコンソメと合わせている。スープに溶けだしたプチトマトのうまみがトマト煮込み「ブゼッカ」を思わせる。

「イタリアでは硬くなったパンを煮込みやスープに浸して食べる文化がありますが、そのイメージなんです」と山口さん。生地にスープがだんだんと染みこんで味が変わるのを楽しんでほしいと言う。

菜の花や新玉ねぎなど、旬の焼き野菜もたっぷり

塩沢さん

レギュラーでありながら、季節によって中身は変わるぶっかけピザ。汁気たっぷりのソースを生地に吸わせて食べるという斬新な食べ物。ソースを後掛けするので、うまみが飛ばない。神楽坂でも人気のメニューですが、虎ノ門は独自色を出していて、それもまたよいのです。汁気たっぷりなのでナイフ・フォークでソースをしっかり絡めとって食べるのが楽しい。手軽でありながら味わいはリストランテ級。というサプライズ。

侮るなかれ! 高すぎるクオリティの前菜

「鰆のカルパッチョ」1,870円

個性的でオリジナリティあふれるのはピザだけではない。手書きのメニューにある“本日の前菜”も魅力たっぷりなのだ。旬の魚はカルパッチョで登場する。この日は皮目を炙って厚切りにした鰆(さわら)。余分な水分を抜いた厚切りの鰆は、身がしっかりして味が濃厚。イタリア伝統のトマトを使ったケッカソースにブラッドオレンジをプラスしてアレンジしている。

「大山鶏のカルピオーネ」1,650円

低温でゆっくり火を入れた鶏肉がしっとりジューシーなのが「大山鶏のカルピオーネ」。カルピオーネとは北イタリアの郷土料理で、香味野菜やビネガーなどでマリネしたもの。ワインビネガーだけでなく、バルサミコやレモンなどさまざまな酸味を合わせて複雑さを出したという。上にのせたドライトマトを使ったタプナードソースを崩して混ぜると味の変化が楽しめるのだ。

「濃厚トマトゼリー(バゲット付)」880円

実は隠れた人気メニューといえるのが「濃厚トマトゼリー」。スタッフが働いていた、フィレンツェの市場にある有名レストランの突き出しのメニューを再現したものだ。ほんのりスパイシーなトマトのゼリーはワインを呼ぶ味で、オリーブオイルに浸ったバゲットと一緒に食べると誰もがとりこになってしまう。

塩沢さん

バジル、ニンニク、オレガノを忍ばせたトマトソースをゼリー状にしたシンプルな料理なのですが、底知れぬおいしさを秘めていて、バゲットに塗ると止まらなくなります。これ、テイクアウト用に売ったらいいのに。家にあったら毎朝最高。

内観

ワインやクラフトビールなど、セレクトのいいお酒も充実。ピザとワインをサクッと楽しむのも、前菜からピザまで食べて飲んでとしっかり食事するのもOK。予約必須だった「クレイジーピザ」が、その時々で使い方も自由にチョイスできるようになったとはうれしい。これはぜひ行ってみてほしい。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆CRAZY PIZZA TORANOMON住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-3 虎ノ門ヒルズステーションタワー B2FTEL : 03-6268-8009

文:岡本ジュン、食べログマガジン編集部 撮影:片桐圭

The post あの人気ピザ店が虎ノ門ヒルズに出店! 独創性のあるピザをスタイリッシュに楽しんで first appeared on 食べログマガジン.