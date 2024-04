PENTAGON キノ、1stソロEPトラックリストを公開…アメリカの有名ラッパーLay Bankzがフィーチャリング

PENTAGONのキノが、1stソロEPの総括プロデューサーとして活躍する。所属事務所のNAKEDは12日、公式SNSにキノの1stEP「If this is love, I want a refund」のトラックリストを掲載した。公開された写真には、スーパーマーケットの冷蔵庫の中に頭を入れている謎の人物が登場し、視線を集めた。ニューアルバムにはタイトル曲「Broke My Heart(Feat. Lay Bankz)」を含め、「Solo」「Valentine」、そして1月に発売したデジタルシングル「Fashion Style」と3月に発売された「Freaky Love」も収録されている。

特に、タイトル曲「Broke My Heart」には、アメリカのフィラデルフィア出身のラッパーLay Bankzが、フィーチャリングとして名前をあげており、さらに期待を高めている。Lay Bankzは代表曲「Ick」で昨年、TikTokでブームを巻き起こし、アメリカの10代から圧倒的な支持を得たアーティストで、キノの新曲にどのような活力を吹き込むのか、注目が集まっている。何よりも目を引くのは、キノが新譜の総括プロデューサーを務めるということだ。彼は自ら全曲の作詞、作曲に参加し、自身だけのカラーを盛り込んだ楽曲でアーティストとしての才能を余すところなく披露する。ニューアルバムのタイトルを直訳すると、「これが愛だと? だったら、僕は払い戻しする!」という意味だ。別れた後の怒りから、新しい愛に出会う瞬間まで、すべての過程で感じる様々な愛の感情を大胆、かつウィットのあるタッチで表現する予定だ。これに先立ち、払い戻しをするためのレシートコンセプトでウィットのあるプロモーションスケジュールを公開したキノが、またどのようなコンテンツでカムバックに対する期待を高めるのか、注目が集まっている。キノの1st EP「If this is love, I want a refund」は5月2日の午後6時、各音楽配信サイトを通じて公開される。