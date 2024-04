宮世琉弥がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」。2回目となる4月10日(水)の放送では、前回に続いて放送内容を解説。「美しいと思うもの」に関するリスナーのメッセージを紹介し、質問に答えました。

宮世:この時間は「宮世LOCKS!」として、僕、琉弥先生が授業をお届けしていきます! 生放送で、1人でしゃべるの初めてです。すごく緊張してるんですけど、僕らしくいつも通り頑張ってやっていきたいと思います。

まだ、開講して2回目なんですよ。初回の授業では、僕の担当教科を発砲……発砲してないわ(笑)。ごめんなさい……発表させていただきました!僕が担当する教科は美術です! 正確に言うと「(りゅ)美術」! 美術と聞くと、絵を描いたりデザインを学んだりとかが浮かぶと思うんですけど、僕が教える美術はアートではなくて、生徒(リスナー)のみんなが美しいと感じるものや美しいと感じること、美しいと思うその感情や自分の中で持っている美学。そんな美しい術を学ぶ授業として、美術をお届けします。先週の授業で、生徒のみんなに「どんなものを見たら美しいと感じるか」、「何を感じたら美しいと思うか」、と僕が投げかけていたんですけど、みんなから美に関するメッセージがいっぱい届きました!宮世先生、初めまして!! これから、(りゅ)美術の授業、楽しみにしていますね。私が美しいと思うものは、「日本語」です。「ありがとう」や「ごめんね」など感謝や謝罪を表す言葉、「木漏れ日」、「そよ風」のように天候などにもちょっとした言葉があり、美しいな……と思います。まだまだ知らない言葉も多くあるので、これから勉強していきたいなと思います。宮世先生は、好きな言葉は何かありますか?(14歳)宮世:好きな言葉……僕も、「ありがとう」や「ごめんね」はすごく好きですね。それこそ、SCHOOL OF LOCK! で校長と初めてしゃべったときに、「ありがとう」って大きな声でしっかりと言っているのが印象的だったんです。実はなんですけど……期間限定で(パーソナリティを)やらせてもらったときに、校長の真似して「ありがとう」って言ってました(笑)。今の似てました?(笑)。最近は「後ろを見ない」っていう言葉が好きで、心がけてもいます。ミスをして落ち込むときって人間誰しもあると思うんですけど、「次はこうする!」って、新しいことに直ちに取り組んだほうがいいなっていう……やり直すことは大した問題じゃないんだろうな、って思いながら、いろいろ恐れず挑戦していきたいなと思っています。最近好きな言葉は、「後ろを見ない」です!宮世琉弥は、放送同日の4月10日(水)にRyubi Miyase名義でファーストアルバム『PLAYLIST』をリリース。この日は番組冒頭から生出演し、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)と3人でお届けしました。★4/15mon-4/19fri★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★ https://www.tfm.co.jp/lock/2024/0415_0419/



