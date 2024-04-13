ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½¡Ø¼·Í¼¤Î¹ñ¡Ù¡£²¿¤Ë¤Ç¤â¡Ö·ê¤ò³«¤±¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¤òÆÀ¤¿Âç³ØÀ¸¤¬À¤³¦¤òµß¤¦¡Ä!?
¡¡¤â¤·Ä¶Ç½ÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÇ½ÎÏ¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¶õ¤òÈô¤Ö¡¢½Ö´Ö°ÜÆ°¡¢¤É¤ì¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤âÂÀ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡£µÕ¤Ë²¿¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¼Ô¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë´í¸±¤ÊÄ¶Ç½ÎÏ¤Ï¤´¤á¤ó¤À¡£¡Ø¼·Í¼¤Î¹ñ¡Ù¡Ê´äÌÀ¶Ñ/¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ö·ê¤ò¤¢¤±¤ë¡×Ä¶Ç½ÎÏ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¸æÌÈÈï¤ê¤¿¤¤¡£°ì¸«¡¢ÊØÍø¤Ç°ÍÑ¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤Ä¶Ç½ÎÏ¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢·ê¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤Ï¥â¥Î¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤¬ËÜ½ñ¤ÎÊª¸ì¤òÁÔÂç¤Ë¡¢¤«¤Ä¿¼¹ï²½¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÏÂç³Ø4Ç¯À¸¤ÎÆî´ÝÍÎÆó¡£Èà¤Ï¡Ö¿·µ»Ç½³«Âó¸¦µæ²ñ¡×¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÃÄÄ¹¤Ç¡¢Ç°¤ò¹þ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ä¥±¥ó¥È»æ¤Ë¿ô¥ß¥ê¤Î¾®¤µ¤¤·ê¤ò¤¢¤±¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¤¬»È¤¨¤ë¡£¤¿¤À¤³¤ÎÎÏ¡¢¥¥ê¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð²ò·è¤Ç¤¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ë¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£Æî´Ý¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Èà¤Ï´Ý¿À¥¼¥ß¤Î´Ý¿ÀÀµÈþ¶µ¼ø¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ºß³ØÃæ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸òÎ®¤âÀÜÅÀ¤â¤Ê¤¤¿ÍÊª¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·Æî´Ý¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï´Ý¿À¶µ¼ø¤Ï¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¡£´Ý¿À¥¼¥ß¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹Ö»Õ¡¦¹¾¸«¤ä¥¼¥ßÀ¸¤ÎÂ¿²ìÃ«¤âÈà¤Îµï¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¶µ¼ø¤ÎÌµ»ö¤òÃÎ¤ëÍ£°ì¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤Ï¡¢Æî´Ý¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡£¤É¤¦¤ä¤é2¿Í¤ÎÀèÁÄ¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢¶µ¼ø¤Ï¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¡¢¹õÎæ·´´ÝÀîÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ö´Ý¿À¤ÎÎ¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃÏ¤òÄ´¤Ù¤è¤¦¤È½Ð¤«¤±¤¿¸å¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Æî´Ý¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ÈÁÜº÷¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤¬Èà¤Î¡Ö·ê¤ò¤¢¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ä¶Ç½ÎÏ¤È¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡Ö´Ý¿À¤ÎÎ¤¡×¤Ç»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»¦¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤ÎÆ¬Éô¤Ï±Ô¤¤¿ÏÊª¤Ç±ß¾õ¤Ë¤¨¤°¤é¤ì¤¿½ý¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê´Ý¤¤·ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡Ä¡Ä¡£¶µ¼ø¤¬¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¤¤Þ¾Ò²ð¤·¤¿¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï1´¬¤ÎËÁÆ¬¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÉúÀþ¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ºÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö·ê¤ò¤¢¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ä¶Ç½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¾å½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢·ê¤ò¤¢¤±¤ëÂÐ¾Ý¤ËÀ©¸Â¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´Ý¿À¤ÎÎ¤¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Ï¡¢Æî´Ý¤ÈÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¤è¤ê¹ÈÏ°Ï¤Î·ê¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤ëÃ¯¤«¤Î»Å¶È¤À¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤ÀÃ¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¼ê¸ý¤È¤·¤Æ¤Ï¿ÍÊª¤¬¹Ê¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤ë¤ÇÀµÂÎ¤¬¥Ð¥ì¤ë¤³¤È¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£°ìÂÎÃ¯¤¬²¿¤ÎÌÜÅª¤Ç»ö·ï¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æî´Ý¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ý¿À¶µ¼ø¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼Æî´Ý¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡¢Èà¤Ë²¿¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¤Ã¤È2´¬°Ê¹ß¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÁ´4´¬¤ÈÃ»¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆÉ¤ß¤¹¤¹¤á¤ë¤Û¤ÉÆæ¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢24Ç¯7·î¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Í½Äê¤À¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÆæ¤ÈÌÌÇò¤µ¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ïµ©Í¤À¤í¤¦¡£¡Ö·ê¤ò¤¢¤±¤ë¡×¤À¤±¤ÎÉÔÊØ¤ÊÄ¶Ç½ÎÏ¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»öÂÖ¤ò¿¼¹ï²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤¼¤Ò¤½¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡á¥È¥ä¥«¥ó