◆MAZZEL、大トリ飾る

【モデルプレス=2024/04/13】8人組ダンス&ボーカルグループ・MAZZEL(マーゼル)が13日、グランメッセ熊本で開催の「麻生専門学校グループ presents TGC KUMAMOTO 2024 by TOKYOGIRLS COLLECTION」(以下、TGC熊本2024)に出演した。SKY-HI(スカイハイ)がCEOを務め、BE:FIRST(ビーファースト)などが所属する音楽事務所「BMSG」から2023年に誕生したMAZZEL。デビューから約1年でイベントの大トリを飾った。

◆「TGC熊本2024」テーマは「Blooming Energy」

◆MAZZELセットリスト

それぞれメンバーを呼ぶ声が会場中から聞こえ期待が高まる中、MAZZELは黒を基調としたシックなスタイリングに身を包み、勢いよく登場。激しいビートとラップや囁きなど個々の表現力が光る『Waterfall』で一気に会場を引き込んだMAZZEL。熊本県出身で凱旋ステージとなったRAN(ラン)は「最高すぎるでしょこんなん!」と喜び。「今日楽しんでますか?ラストですよまだまだまだいけるっしょ!」と観客を煽っていた。ランウェイに広がり披露した『CAME TO DANCE』では、パフォーマンスの合間に手を振ったり投げキスをしたりとファンサービスを欠かさないメンバー。ラストには、KAIRYU(カイリュウ)がフェイクを次々と繰り出し、美しい歌声を響かせた。ヒートアップする会場に、RANが「今日本で1番盛り上がっているのが熊本だって証明しようぜ!」と呼びかけ、最新曲『Parade』の熱いパフォーマンスでボルテージは最高潮に。圧巻のパフォーマンスを終え、ステージを去る際にはメンバーが「MUZEありがとう!」とMUZE(ファンの総称)の名前を呼ぶシーンも。RANは「熊本最高ったいね」と熊本弁も披露し、歓声を浴びていた。コロナ禍を経て5年ぶり開催となる「TGC熊本2024」のテーマは「Blooming Energy(花が咲くためのエネルギー)」。四季を通して熊本で愛され続ける肥後六花の色とりどりの花々のように、熊本の豊かな可能性を感じる様々なコンテンツを集結させ、ファッションとエンターテインメントを通じて、その無限の魅力を発信する。熊本県が生んだスター・内村光良によるスペシャルビデオメッセージで開会し、熊本県の営業部長兼しあわせ部長の「くまモン」も登場。MCはウエンツ瑛士、TGC初出演の影山優佳が務め、ランウェイを彩る出演者は池田美優、板野友美、ウエストランド、なこなこカップル、西垣匠、藤田ニコル、三吉彩花、ゆうちゃみ、山下幸輝など。PSYCHIC FEVER、スカイピース、Da-iCE、FRUITS ZIPPER、MAZZELによるライブパフォーマンスも展開されるほか、SNS総フォロワー数450万人超の現役女子高生・MINAMIが「TGC地方創生プロジェクト」初の試みとして作詞を手掛けた、TGC熊本のオリジナルテーマソング「ゼロ距離でいよう」を披露する。(modelpress編集部)M1 WaterfallM2 CAME TO DANCEM3 Parade【Not Sponsored 記事】