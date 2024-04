カフェ&ダイニング ゼルコヴァ

「ザ ストリングス 表参道」1階「Cafe & Dining ZelkovA(カフェ&ダイニング ゼルコヴァ)」にて提供中の「ストロベリーガーデン アフタヌーンティー」。この春の季節を彩るガーデンパーティーをイメージしたイチゴづくしのアフタヌーンティーが、ゴールデンウィーク明けまで延長決定!

イチゴの甘酸っぱい香りや味わいに魅了される、うららかな春のティータイムを、表参道のケヤキ並木を間近に望むロケーションで満喫することができます。

スイーツは甘酸っぱいイチゴの味わいがアクセントとなるストロベリータルトやストロベリーショートケーキ、ストロベリーパンナコッタなどを揃え、色とりどりのマチェドニアフルーツとピスタチオチョコレートをまとったイチゴは、春のカラフルなガーデンを演出。マカロンをアレンジし、イチゴとクリームをはさんだトゥンカロンや、ルビーチョコレートのマドレーヌなど、愛らしいスイーツもアフタヌーンティースタンドに並びます。

野菜やイチゴを使った、春らしいさわやかなカラーのセイボリーにも注目です。

さらにオプション(別料金)で、ピンク色のストロベリーモンブランが登場。パイ生地にカスタードクリームとイチゴ、バニラアイスを重ね、イチゴクリームを目の前でしぼって仕上げてくれます。思わず動画に収めたくなるライブ感と、しぼりたてのフレッシュな味わいを楽しみましょう!



食事をメインに楽しみたい人には、コースの最後にミニサイズのアフタヌーンティーが付いたランチとディナープランも。希望に合わせて楽しむことができます。

テイクアウト専用の「ストロベリーガーデン アフタヌーンティー」は、アフタヌーンティースタンドとしてそのままテーブルに飾ることができるオリジナルボックスで。春の季節を彩る、イチゴづくしのスイーツの数々を自宅などでも堪能することができます。

「ストロベリーガーデン アフタヌーンティー」が味わえるのは、新緑が芽吹く5月の大型連休まで。イチゴづくしのスイーツに魅了される華やかなティータイムを、ぜひ過ごしてみて。



【アフタヌーンティーメニュー】 ※店内、テイクアウト共通

■セイボリー

スモークサーモンとスパニッシュオムレツのタルトレット フレンチキャビア添え

人参とトマトのスープ カラフルビーンズ

合鴨のスモークとイチゴのサンド

■スイーツ

ストロベリーパンナコッタ

ストロベリータルト

ストロベリートゥンカロン

マチェドニアフルーツ

ピスタチオストロベリー

ルビーチョコレートマドレーヌ

ストロベリーショートケーキ

・オプションスイーツ

スペシャリテ「ストロベリーモンブラン」 追加料金1200円(税込、サービス料別途)

■ドリンク

シンガポール創業のラグジュアリーティーブランド TWG teaの紅茶、コーヒーなど全16種類(テイクアウトは TWG teaのティーバッグ4種類)

・オプションドリンク

(左から)「キウイレモネード」880円、「ストロベリーレモネード」880円、「ストロベリーカプチーノ」920円(いずれも税込・サービス料別途)

【ミニアフタヌーンティー付コース メニュー】

<ランチ>

■前菜(下記より1品)

鮮魚のカルパッチョ or 生ハムと旬のフルーツのサラダ仕立て

■本日のスープ

■メイン料理(下記より1品)

本日の魚料理 or 国産鶏肉のグリル or 自家製国産牛ハンバーグ(+1000円)or US牛サーロインと赤海老のカダイフロール(+1500円)

■パン

<ディナー>

■前菜(下記より1品)

鮮魚のカルパッチョ or 生ハムと旬のフルーツのサラダ仕立て or タコのグリル

■本日のスープ

■本日のパスタ

■メイン料理(下記より1品)

本日の魚料理 or 国産鶏肉のグリル or 自家製国産牛ハンバーグ(+1000円)or US牛サーロインと赤海老のカダイフロール(+1500円)

■パン

<スイーツ>※ランチ・ディナー共通

ストロベリータルト

ストロベリーパンナコッタ

ルビーチョコレートマドレーヌ

ストロベリートゥンカロン

マチェドニアフルーツ



■ザ ストリングス 表参道 「ストロベリーガーデン アフタヌーンティー」概要

所在地:東京都港区北青山3-6-8

場所:Cafe & Dining ZelkovA(ザ ストリングス 表参道1F)

期間:【期間延長】〜2024年5月8日(水)

時間:11時30分〜20時(18時LO) 、ミニアフタヌーンティー付コース11時30分〜22時(ランチ15時LO、ディナー20時LO) 、テイクアウト アフタヌーンティー12〜20時 ※各2時間制

料金:アフタヌーンティー5500円、ミニアフタヌーンティー付ランチコース5000円、ミニアフタヌーンティー付ディナーコース6480円、テイクアウト アフタヌーンティー(1セット2名様分) 8000円(いずれも税・サービス料込※テイクアウトはサービス料なし)

予約・問合せTEL:03-5778-4566(レストラン直通)

※提供日は変更する可能性があります。最新情報はホテル公式サイトをご確認ください。

※写真はすべてイメージです。

※メニューは入荷状況により内容が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。



