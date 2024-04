◆TWSインタビュー連載

【モデルプレス=2024/04/13】SEVENTEEN(セブンティーン)の弟グループ・TWS(トゥアス)のインタビュー連載。ソロインタビュー編の第4弾は、HANJIN(ハンジン/18)が登場。TWSは、PLEDIS Entertainment(以下、PLEDIS)からSEVENTEEN以来約9年ぶりにデビューしたボーイグループ。モデルプレスでは、1月22日に1st Mini Album「Sparkling Blue」でデビューを果たしたばかりの彼らにインタビューを実施。デビューして変化した心境や活動の原動力になっているもの、そして「夢を叶える秘訣」に迫った。

― デビューから環境も大きく変わったかと思いますが、心境をお聞かせください。HANJIN:デビューしてから本当にたくさんのことを学びました。先輩やメンバーたちと番組にも出演して、様々な経験を積むことができました。今の心境としては、多くのファンの皆さんから愛していただいて応援していただいたおかげで、本当に幸せで楽しいですし、これからもっと頑張らなくてはいけないと思っています。― ファンの皆さんの前に立って緊張することはありませんか?HANJIN:最初はとてもドキドキしましたが、ファンの皆さんと接する機会が増えてきたことで緊張感がだんだんと和らいでいきました。むしろファンの皆さんともっと親近感を感じながら、お話もできるようになりました。― メンバーで一緒に過ごす中で、知り合った時から1番印象が変わった人を教えてください。HANJIN:第一印象から1番変わったのはJIHOON(ジフン)です。最初会った時はお互い話もせずに挨拶する程度だったのですが、一緒にメンバーになってから、同い年ということもあり、とても仲良くなりました。いたずらもするようになりましたし、振り付けやボーカルのことなど色々と話もお互いにするようになったので、今ではとても親しい間柄です。― メンバーの皆さん同士でいたずらをするなんてとても仲良しですね!(笑)HANJIN:いたずらもよくしますし、最初はJIHOONがほとんど話さなかったのですが、今ではメンバーの中で1番おしゃべりなんです。JIHOONのおかげでメンバーたちが笑うことが増えました。― メンバーの皆さんにとってロールモデルはSEVENTEENさんということですが、そのきっかけを教えてください。HANJIN:中国でSEVENTEEN先輩のパフォーマンス映像を見て、その後、ダンスや歌を習いたいという気持ちが芽生え、先輩方をロールモデルにして頑張ってきました。― 先輩からのお言葉の中で、力になった言葉はありますか?HANJIN:先輩たちからいつも良い言葉をたくさんいただきました。「メンバー同士でお互いに信じてコミュニケーションしなければならない」という話をしてくれたのが1番記憶に残っています。― モデルプレスの読者の中には、今、様々な不安を抱えている読者がいます。そんな読者に向けて、これまでの人生で辛いことを乗り越えたエピソードを教えてください。HANJIN:僕が初めて韓国に来た時、韓国語が分からなかったのでコミュニケーションに苦労しましたが、着実に勉強して努力した結果、たくさん上達することができましたし、メンバーたちがたくさん助けてくれたので、より早く上達できたと思います。何事も努力した分だけ返ってくるものだと思います。― 挑戦続きの毎日で不安なことも多いかと思いますが、日々の活動における原動力になっているものはありますか?HANJIN:僕の最初の原動力は、ファンの方の応援、メンバーと家族の愛と励まし、そして僕の人生に対する愛だと思います。― SEVENTEEN先輩の足跡をたどってデビューという1つの夢を叶え、さらに今、新たな夢を追いかけている最中だと思います。モデルプレスの読者の中にも、今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そんな読者に、「デビュー」という1つの夢を叶えたからこそ思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。HANJIN:僕なりの夢を叶える秘訣は次の通りだと思います。第一に、情熱と初心を維持すること。第二に、着実に努力すること。第三に、失敗を恐れず、自分自身ができると信じることです。― ありがとうございました!少し緊張した面持ちで、記者に対し丁寧におじぎをしてくださったHANJINさん。インタビューを受けているメンバーの様子をじっと見つめている姿も印象的でした。また、撮影ではカメラマンの指示に1つずつ「はい!」と元気よく返事をし、顔に手を添えたり目をそらしたりとキュートな表情やポーズを次々と繰り出していました。(modelpress編集部)