[4.13 J2第10節](ニンスタ)

※16:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[愛媛FC]

先発

GK 1 徳重健太

DF 6 谷岡昌

DF 8 深澤佑太

DF 33 小川大空

DF 37 森下怜哉

MF 5 前野貴徳

MF 13 窪田稜

MF 14 谷本駿介

MF 17 茂木駿佑

MF 25 石浦大雅

FW 10 松田力

控え

GK 49 黒川雷平

DF 3 森脇良太

DF 16 三原秀真

MF 7 曽根田穣

MF 18 菊地俊介

MF 24 佐藤諒

FW 9 ベン・ダンカン

監督

石丸清隆

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 3 外山凌

DF 4 広瀬健太

DF 14 野嶽寛也

DF 28 戸根一誓

MF 8 藤村慶太

MF 11 五領淳樹

MF 18 福田望久斗

MF 21 田中渉

MF 35 中原秀人

FW 92 ンドカ・チャールス

控え

GK 31 大野哲煥

DF 5 井林章

MF 17 星広太

MF 20 圓道将良

MF 27 山口卓己

FW 9 有田光希

FW 10 藤本憲明

監督

大島康明