愛媛vs鹿児島 スタメン発表
[4.13 J2第10節](ニンスタ)
※16:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 6 谷岡昌
DF 8 深澤佑太
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 5 前野貴徳
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 17 茂木駿佑
MF 25 石浦大雅
FW 10 松田力
控え
GK 49 黒川雷平
DF 3 森脇良太
DF 16 三原秀真
MF 7 曽根田穣
MF 18 菊地俊介
MF 24 佐藤諒
FW 9 ベン・ダンカン
監督
石丸清隆
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 4 広瀬健太
DF 14 野嶽寛也
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 11 五領淳樹
MF 18 福田望久斗
MF 21 田中渉
MF 35 中原秀人
FW 92 ンドカ・チャールス
控え
GK 31 大野哲煥
DF 5 井林章
MF 17 星広太
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
FW 9 有田光希
FW 10 藤本憲明
監督
大島康明
※16:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 6 谷岡昌
DF 8 深澤佑太
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 5 前野貴徳
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 17 茂木駿佑
MF 25 石浦大雅
FW 10 松田力
控え
GK 49 黒川雷平
DF 3 森脇良太
DF 16 三原秀真
MF 7 曽根田穣
MF 18 菊地俊介
MF 24 佐藤諒
FW 9 ベン・ダンカン
監督
石丸清隆
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 4 広瀬健太
DF 14 野嶽寛也
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 11 五領淳樹
MF 18 福田望久斗
MF 21 田中渉
MF 35 中原秀人
FW 92 ンドカ・チャールス
控え
GK 31 大野哲煥
DF 5 井林章
MF 17 星広太
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
FW 9 有田光希
FW 10 藤本憲明
監督
大島康明