²¾ÌÌ½÷»Ò¡¦Ãö¼í¤È¤â¤«¡¡µíÆý¤Îà¥¹¥È¥í¡¼¥ì¥¹²½á¤Ë»ýÏÀ¡Ö¤ª¹Ôµ·°¤¤¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö²¾ÌÌ½÷»Ò¡×¤ÎÃö¼í¤È¤â¤«¤¬£±£³Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¾®³Ø¹»¤Îµë¿©¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ëµíÆý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡Ãö¼í¤Ï¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¬ÄÌ¤¦¾®³Ø¹»¤Ç½Ð¤µ¤ì¤¿»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎµíÆý¤Ë¥¹¥È¥í¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¡£Ãö¼í¤Ï¡Öµë¿©¤ÎµíÆý¤¬¥¹¥È¥í¡¼¥ì¥¹¡ª¡©¡×¤È¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ºï¸º¤ÎÆ°¤¤¬µë¿©¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤ò¸«¤»¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸¡¢ÆÃ¤ËÄã³ØÇ¯¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¥é¥Ã¥Ñ°û¤ß¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡©¡¡¤½¤â¤½¤â¤ª¹Ôµ·°¤¤¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÅê¹Æ¡£»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÄ¾ÀÜ¸ý¤ò¤Ä¤±¤Æ°û¤à¤È¤¤¤¦·Á¼°¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃö¼í¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÆ±µéÀ¸¤Ë¥Þ¥¤¥³¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤½¤³¤ËÃí¤¤¤Ç°û¤ó¤Ç¤ë»Ò¤¤¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥ì¥¹¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÂåÂØ°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡££Ó£Î£Ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤â¥³¥Ã¥×¤«¥¹¥È¥í¡¼¤¬Ìµ¤¤¤È¤³¤Ü¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ãö¼í¤Î»ØÅ¦¤¹¤ë°û¤ß¤Ë¤¯¤µ¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢¡ÖµíÆýÉÓ¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Îº¢¤ÏÉÓ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¤Âå´Ö¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£