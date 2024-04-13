·Ù»¡¤â²ðÆþ¤ÎÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¡·ÙÈ÷°÷¤âÇÜÁý¤Ç°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¡Ä¡Öµ¢¤ì¡ª¡×¥³¡¼¥ë¤â
ÅìµþV¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇFCÅìµþ¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á
¡¡¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ë¡ÖÅìµþ¡×¤òÇØÉé¤¦2¥¯¥é¥Ö¤Î°ìÀï¤¬¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ÎÉñÂæ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡4·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëJ1¥ê¡¼¥°Âè8Àá¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ÂÐFCÅìµþ¤Î°ìÀï¤ò¹µ¤¨¤ëÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤òÁ°¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎFCÅìµþ¤Ï¡¢Ä´ÉÛ·Ù»¡½ð¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÉÔË¡¡¦°ãË¡¹Ô°ÙËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë²ñ¾ìÆâ³°¤ò¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï¤Î2¡¢3¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÜ¤Î7¡¢8¿Í¤Î·Ù´±¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·ÙÈ÷¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¹¤°¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£7¡¢8¿Í¤È¤¤¤¦¤ÈÂç¤·¤¿¿ô¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò1¼þ¤¹¤ë¤È¡¢¾¯¤·Êâ¤±¤Ð¤¹¤°¤Ë·Ù´±¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î»î¹ç¤È¤Ï¤ä¤Ï¤ê°ã¤¦¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·Ù´±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤â²ñ¾ì¼þÊÕ¤Î½ä²ó¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿°ìÀï¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤Î¤òÁ´ÎÏ¤ÇÁË»ß¤¹¤ë¿´¹½¤¨¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯¤¯Áê¼ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àè¤Ë¡ÖÅìµþ¡×¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿FCÅìµþ¤À¤í¤¦¡£FCÅìµþ¤¬1999Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°Æþ²ñ¤òµ¡¤ËFCÅìµþ¤ËÌ¾¾Î¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìµþV¤Ï2001Ç¯¤ËÀîºê»Ô¤«¤éÅìµþÅÔ¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é±¦Â¦¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿FCÅìµþ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î»Ò¶¡¤¬¡Öº£Æü¤Ï¤³¤Ã¤ÁÂ¦¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤ËÉã¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¡Ö¤³¤ì¤è¤êGK¤Î¥¢¥Ã¥×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¡¢FCÅìµþ¤Î¥´¡¼¥ëÎ¢¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Èô¤Ó¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÎÏ¶¯¤¤±þ±ç¤È¤È¤â¤Ë»þÀÞ¡¢¡ÖÀîºêµ¢¤ì¡ª¡×¡ÖÎÐ¤¬Âç¤Ã·ù¤¤¡ªÅìµþ¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÆÃÍ¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤â¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£FCÅìµþ¤Ï»î¹ç¤´¤È¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎµÇ°¥°¥Ã¥º¤Ï²ñ¾ì¤«¤é¤ï¤º¤«50Ê¬¤Ç´°Çä¡£ÇäÅ¹¤Ë¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö°ÛÎã¤ÎÁá¤µ¡×¤Ç¤Î´°Çä¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î·ãÆÍ¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤â¤É¤Á¤é¤â1-1¤Ç¾ù¤é¤º¤ËPKÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¤È¡¢PKÀï¤Ç¤â¥µ¥É¥ó¥Ç¥¹¤ËÆÍÆþ¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤ËFCÅìµþ¤¬9-8¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£16Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎò»Ë¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë