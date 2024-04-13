ÀîºêËãÀ¤¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡ÖÅöÌÌ¤Î´Ö¤Ï¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤¬11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢Àîºê¤Ï°å»Õ¤«¤éMRI¤Î¸¡ºº¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö1½µ´ÖÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¿ÇÃÇ·ë²Ì¤òÊ¹¤¤ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤È¤¹¤Ù¤ê¾É¤«¤éÊÑ·ÁÀ¹øÄÇ¾É ÀÔÃì´É¶¹ºõ ÄÇ´Ö¹¦¶¹ºõ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈMRI¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿ÉÂÌ¾¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡ÖÌô¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥êÅù¤Ç´ËÏÂÎÅË¡¤«¼ê½Ñ¤·¤«¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÂô»³¤ÎÊý¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¤ë¤±¤É¼ê½Ñ¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤À¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡ÖÅöÌÌ¤Î´Ö¤Ï¼ê½Ñ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î·èÃÇ¤òÊó¹ð¡£¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â61ºÐ¤À¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÏ·²½¸½¾Ý¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¡ÖÏ·²½¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤¦¤ÀÏ·²½¡ª¡©¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö³Î¤«¤Ë¿Í´Ö¤À¤«¤é¡×¡ÖÅöÁ³¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¡¢À¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö½ÅÎÏ¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ï»à¤Ì¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤·¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¸¥à¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¹¬¤»¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤è¤·²¶´èÄ¥¤ë¡ª¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÌµÍý¤»¤º´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£