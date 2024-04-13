[Alexandros]、2年ぶりCDシングル｢SINGLE 1｣収録詳細およびジャケット画像公開
[Alexandros]が5月15日、約2年ぶりにCDシングル｢SINGLE 1｣をリリースする。同シングルの収録詳細およびジャケットビジュアルが公開となった。
◆[Alexandros] 画像
CD収録曲は4曲。新曲「冷めちゃう」ほか、経済ニュース番組『WBS』エンディング曲「アフタースクール」、エレクトロのエッセンスを散りばめた「todayyyyy」、アップデートした「Girl A (:D)」といった現在の[Alexandros]モードを感じることができるナンバーがパッケージされた。
■CDシングル「SINGLE 1」
2024年5月15日(水)発売
【初回限定盤[DVD]】UPCH-7668 ￥3,400(税込)
CD＋DVD＋「SINGLE 1」ミニチュアCDキーホルダー
【初回限定盤[Blu-ray]】UPCH-7669 ￥3,900(税込)
CD＋Blu-ray＋「SINGLE 1」ミニチュアCDキーホルダー
【通常盤】UPCH-6025 ￥1,500(税込)
CDのみ
※全形態 初回プレス：ライブハウスツアー＜SINGLE 1 TOUR＞先行抽選申込シリアルコード付き
予約：https://lnk.to/Alexandros_sg1
▼CD収録曲
1. 冷めちゃう
2. アフタースクール
※テレ東系『WBS ワールドビジネスサテライト』エンディングテーマ曲
3. todayyyyy
※スマホゲーム『モンスターストライク』コラボレーションソング
4. Girl A (:D)
▼DVD / Blu-ray収録内容
＜THIS SUMMER FESTIVAL TOUR '23 〜カバーも入れときました〜＞
・Underconstruction
・Yeah Yeah Yeah 〜 Girl In A Black Leather Jacket 〜 Revolution, My Friend
・Baby's Alright
・VANILLA SKY (feat. WurtS)
・de Mexico
・踊り子
・お子さまプレート
■ライブハウスツアー＜SINGLE 1 TOUR＞
6月05日(水) 東京・新宿LOFT
6月11日(火) 福岡・福岡BEAT STATION
6月12日(水) 福岡・福岡BEAT STATION
6月18日(火) 愛知・NAGOYA JAMMIN'
6月19日(水) 愛知・NAGOYA JAMMIN'
6月25日(火) 大阪・心斎橋 Music Club JANUS
6月26日(水) 大阪・心斎橋 Music Club JANUS
全会場：open18:00 / start19:00
▼チケット
8,800円(税込 / 別途ドリンク代必要)
※スタンディング
※未就学児童の入場不可／小学生以上はチケットが必要
（問）Livemasters Inc. 03-6379-4744
■野外主催フェス＜[Alexandros] presents THIS FES ’24 in Sagamihara＞
10月27日(日) 神奈川・相模原ギオンフィールド
open9:00 / start11:00 / 終演20:30 (予定)
▼チケット
●一般
・2日通し券 \23,800 (税込)
・1日券 \12,800 (税込)
●中高生割引
・2日通し券 \18,000 (税込)
・1日券 \9,800 (税込)
主催：THIS FES ’24 in Sagamihara実行委員会 (株式会社UKPM/RX-RECORDS/相模原市スポーツ協会グループ/ライブマスターズ株式会社)
後援：相模原市 (70th Anniversary Sagamihara City)
協力：ユニバーサルミュージック合同会社
企画：株式会社UKPM
制作：ライブマスターズ株式会社
運営：株式会社ディスクガレージ
■相模大野駅 列車接近メロディ
2). 放送時間：始発から終電まで(列車接近時の自動音声放送)
3). 導入駅：小田急線相模大野駅
所在地：神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1
※1日平均乗降人数：110249人 (2022年度実績)
4). 使用曲：「ワタリドリ」列車接近メロディver.
※上り線と下り線で異なるフレーズを使用します。
▼[Alexandros]と相模大野
・ボーカル&ギターの川上洋平、ギターの白井眞輝が相模原市出身。
・2023年1月、相模女子大学グリーンホール(相模原市南区相模大野)でメンバー初となる地元ライブを全国ツアーの一環として開催。公演中、「ワタリドリ」の列車接近メロディver.を即興で披露。大勢のファンから拍手と大歓声が上がる。
・列車接近メロディへの「ワタリドリ」の導入は、SNSでも期待する声が多く投稿され、“#小田急線ワタリドリ”が一時トレンドの上位に。
・地元からも期待が高まる中、相模原市、小田急電鉄株式会社、株式会社ユーケーピーエム及びユニバーサルミュージック合同会社の4者による官民連携の取組として、小田急線相模大野駅の列車接近メロディに「ワタリドリ」の導入を決定。
関連リンク
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◆＜ THIS FES ’24＞ オフィシャルサイト