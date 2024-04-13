■相模大野駅 列車接近メロディ



1). 開始予定日：2024年9月2日(月)始発から2). 放送時間：始発から終電まで(列車接近時の自動音声放送)3). 導入駅：小田急線相模大野駅所在地：神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1※1日平均乗降人数：110249人 (2022年度実績)4). 使用曲：「ワタリドリ」列車接近メロディver.※上り線と下り線で異なるフレーズを使用します。▼[Alexandros]と相模大野・ボーカル&ギターの川上洋平、ギターの白井眞輝が相模原市出身。・2023年1月、相模女子大学グリーンホール(相模原市南区相模大野)でメンバー初となる地元ライブを全国ツアーの一環として開催。公演中、「ワタリドリ」の列車接近メロディver.を即興で披露。大勢のファンから拍手と大歓声が上がる。・列車接近メロディへの「ワタリドリ」の導入は、SNSでも期待する声が多く投稿され、“#小田急線ワタリドリ”が一時トレンドの上位に。・地元からも期待が高まる中、相模原市、小田急電鉄株式会社、株式会社ユーケーピーエム及びユニバーサルミュージック合同会社の4者による官民連携の取組として、小田急線相模大野駅の列車接近メロディに「ワタリドリ」の導入を決定。