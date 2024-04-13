¹â²¬Ã£Ç·»á¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î½èÊ¬¤Ë»ØÅ¦¡Ö¼ã¼ê¤ÎµÄ°÷¤µ¤ó¤ÎÌÌÅÝ¸«¤¬¤¤¤¤¿Í¤ÏÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¤Î¹â²¬Ã£Ç·»á¤¬£±£³ÆüÊüÁ÷¤Î¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì£Í£Ô£Ç¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢°ÂÇÜÇÉ¤ÈÆó³¬ÇÉ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷£³£¹¿Í¤Î½èÊ¬ÆâÍÆ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£À¤¹Ì¹°À®¸µ»²±¡´´»öÄ¹¡¢±öÃ«Î©¸µÊ¸²ÊÁê¤¬Î¥ÅÞ´«¹ð¤È¤¤¤¦½Å¤¤½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë°ìÊý¤ÇÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ìÁ°À¯Ä´²ñÄ¹¡¢¾¾ÌîÇî°ìÁ°´±Ë¼Ä¹¤ÏÅÞ¤ÎÌò¿¦Ää»ß¤Ë¤È¤¤¤¦½èÊ¬¤Ë¼«Ì±ÅÞÆâÉô¤«¤é¤âÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î½èÊ¬ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â²¬»á¤Ï¡Ö¿§¤ó¤Ê±¢ËÅ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Àþ°ú¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁíÍý¤ÎÂ¦¤«¤é¸«¤¿¤é¡¢½©¤ÎÁíºÛÁª¤Î»þ¤ËÃ¯¤ËÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤´ËÜ¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤´¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏËÍ¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤è¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡£²æ¡¹¡¢³°¤«¤é¸«¤ë¤È¼ã¼ê¤ÎµÄ°÷¤µ¤ó¤ÎÌÌÅÝ¸«¤¬¤¤¤¤¿Í¤ÏÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¤½èÊ¬¤«¤é¤Ï°ìÀþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤±¤É¾å¤ÎÊý¤Î¥é¥ó¥¯¤ÎÊý¤Ç¤â¼ã¼ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÁíºÛÁª¤Î»þ¤Ë¼ã¼ê¤¬²¼¤Ë¤¤¤ë¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¯¤·¤È¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤ÏÇÉÈ¶¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¬¹â²¬»á¤Ï¡ÖÇÉÈ¶¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇÉÈ¶¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£