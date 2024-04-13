[4.13 J1第8節](国立)

※15:00開始

主審:中村太

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 42 福井光輝

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 6 鈴木準弥

DF 14 チャン・ミンギュ

DF 26 林幸多郎

MF 8 仙頭啓矢

MF 22 藤本一輝

MF 39 バスケス・バイロン

MF 45 柴戸海

FW 10 ナ・サンホ

FW 90 オ・セフン

控え

GK 28 山口瑠伊

DF 2 奥山政幸

DF 3 昌子源

DF 33 望月ヘンリー海輝

MF 18 下田北斗

MF 41 安井拓也

FW 47 荒木駿太

監督

黒田剛

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 21 新井章太

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 4 山川哲史

DF 19 初瀬亮

DF 24 酒井高徳

MF 6 扇原貴宏

MF 30 山内翔

MF 96 山口蛍

FW 9 宮代大聖

FW 11 武藤嘉紀

FW 22 佐々木大樹

控え

GK 50 オビ・パウエル・オビンナ

DF 15 本多勇喜

DF 55 岩波拓也

MF 7 井手口陽介

MF 25 鍬先祐弥

MF 31 中坂勇哉

FW 26 ジェアン・パトリッキ

監督

吉田孝行