町田vs神戸 スタメン発表
[4.13 J1第8節](国立)
※15:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 42 福井光輝
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 鈴木準弥
DF 14 チャン・ミンギュ
DF 26 林幸多郎
MF 8 仙頭啓矢
MF 22 藤本一輝
MF 39 バスケス・バイロン
MF 45 柴戸海
FW 10 ナ・サンホ
FW 90 オ・セフン
控え
GK 28 山口瑠伊
DF 2 奥山政幸
DF 3 昌子源
DF 33 望月ヘンリー海輝
MF 18 下田北斗
MF 41 安井拓也
FW 47 荒木駿太
監督
黒田剛
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 21 新井章太
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 19 初瀬亮
DF 24 酒井高徳
MF 6 扇原貴宏
MF 30 山内翔
MF 96 山口蛍
FW 9 宮代大聖
FW 11 武藤嘉紀
FW 22 佐々木大樹
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 15 本多勇喜
DF 55 岩波拓也
MF 7 井手口陽介
MF 25 鍬先祐弥
MF 31 中坂勇哉
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
吉田孝行
※15:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 42 福井光輝
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 鈴木準弥
DF 14 チャン・ミンギュ
DF 26 林幸多郎
MF 8 仙頭啓矢
MF 22 藤本一輝
MF 39 バスケス・バイロン
MF 45 柴戸海
FW 10 ナ・サンホ
FW 90 オ・セフン
控え
GK 28 山口瑠伊
DF 2 奥山政幸
DF 3 昌子源
DF 33 望月ヘンリー海輝
MF 41 安井拓也
FW 47 荒木駿太
監督
黒田剛
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 21 新井章太
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 19 初瀬亮
DF 24 酒井高徳
MF 6 扇原貴宏
MF 30 山内翔
MF 96 山口蛍
FW 9 宮代大聖
FW 11 武藤嘉紀
FW 22 佐々木大樹
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 15 本多勇喜
DF 55 岩波拓也
MF 7 井手口陽介
MF 25 鍬先祐弥
MF 31 中坂勇哉
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
吉田孝行