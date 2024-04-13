横浜FMvs湘南 スタメン発表
[4.13 J1第8節](日産ス)
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 15 上島拓巳
DF 16 加藤蓮
DF 27 松原健
DF 39 渡邊泰基
MF 14 植中朝日
MF 29 ナム・テヒ
MF 35 榊原彗悟
FW 18 水沼宏太
FW 26 小池裕太
FW 37 塩貝健人
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 13 小池龍太
DF 19 實藤友紀
MF 28 山根陸
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
FW 23 宮市亮
監督
ハリー・キューウェル
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 21 馬渡洋樹
DF 3 畑大雅
DF 22 大岩一貴
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 13 平岡大陽
MF 14 茨田陽生
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
FW 11 ルキアン
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 31 真田幸太
DF 2 杉岡大暉
DF 33 高橋直也
MF 7 阿部浩之
MF 88 小野瀬康介
FW 19 福田翔生
FW 77 石井久継
監督
山口智
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 15 上島拓巳
DF 16 加藤蓮
DF 27 松原健
DF 39 渡邊泰基
MF 14 植中朝日
MF 29 ナム・テヒ
MF 35 榊原彗悟
FW 18 水沼宏太
FW 26 小池裕太
FW 37 塩貝健人
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 13 小池龍太
DF 19 實藤友紀
MF 28 山根陸
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 23 宮市亮
監督
ハリー・キューウェル
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 21 馬渡洋樹
DF 3 畑大雅
DF 22 大岩一貴
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 13 平岡大陽
MF 14 茨田陽生
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
FW 11 ルキアン
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 31 真田幸太
DF 2 杉岡大暉
DF 33 高橋直也
MF 7 阿部浩之
MF 88 小野瀬康介
FW 19 福田翔生
FW 77 石井久継
監督
山口智