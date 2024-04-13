[4.13 J2第10節](ユアスタ)

※14:00開始

主審:吉田哲朗

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 2 高田椋汰

DF 5 菅田真啓

DF 22 小出悠太

DF 39 石尾陸登

MF 11 郷家友太

MF 14 相良竜之介

MF 17 工藤蒼生

MF 37 長澤和輝

FW 7 中島元彦

FW 9 中山仁斗

控え

GK 1 小畑裕馬

DF 20 知念哲矢

MF 6 松井蓮之

MF 10 鎌田大夢

MF 27 オナイウ情滋

MF 50 遠藤康

FW 98 エロン

監督

森山佳郎

[モンテディオ山形]

先発

GK 1 後藤雅明

DF 3 熊本雄太

DF 4 西村慧祐

DF 5 安部崇士

DF 6 山田拓巳

MF 7 高江麗央

MF 18 南秀仁

MF 25 國分伸太郎

FW 10 氣田亮真

FW 36 高橋潤哉

FW 42 イサカ・ゼイン

控え

GK 16 長谷川洸

DF 15 川井歩

MF 8 小西雄大

MF 14 坂本亘基

MF 17 加藤千尋

MF 37 杉山直宏

FW 41 後藤優介

監督

渡邉晋