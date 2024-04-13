仙台vs山形 スタメン発表
[4.13 J2第10節](ユアスタ)
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 39 石尾陸登
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
MF 37 長澤和輝
FW 7 中島元彦
FW 9 中山仁斗
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 20 知念哲矢
MF 6 松井蓮之
MF 10 鎌田大夢
MF 27 オナイウ情滋
MF 50 遠藤康
FW 98 エロン
監督
森山佳郎
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 6 山田拓巳
MF 7 高江麗央
MF 18 南秀仁
MF 25 國分伸太郎
FW 10 氣田亮真
FW 36 高橋潤哉
FW 42 イサカ・ゼイン
控え
GK 16 長谷川洸
DF 15 川井歩
MF 8 小西雄大
MF 14 坂本亘基
MF 17 加藤千尋
MF 37 杉山直宏
FW 41 後藤優介
監督
渡邉晋
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 39 石尾陸登
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
MF 37 長澤和輝
FW 7 中島元彦
FW 9 中山仁斗
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 20 知念哲矢
MF 6 松井蓮之
MF 10 鎌田大夢
MF 27 オナイウ情滋
MF 50 遠藤康
FW 98 エロン
監督
森山佳郎
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 6 山田拓巳
MF 7 高江麗央
MF 18 南秀仁
MF 25 國分伸太郎
FW 10 氣田亮真
FW 36 高橋潤哉
FW 42 イサカ・ゼイン
控え
GK 16 長谷川洸
DF 15 川井歩
MF 8 小西雄大
MF 14 坂本亘基
MF 17 加藤千尋
MF 37 杉山直宏
FW 41 後藤優介
監督
渡邉晋