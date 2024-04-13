レースが行われた福島競馬場(c)netkeiba

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　13日、福島競馬場で行われた雪うさぎ賞(3歳・1勝クラス・芝1200m)は、ハナを切ってそのまま逃げ切った古川奈穂騎手騎乗の3番人気モズトキキ(牝3、栗東・村山明厩舎)が、2番人気アスティスプマンテ(牝3、栗東・杉山晴紀厩舎)に2.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分08秒5(良)。

　さらに1.3/4馬身差の3着に4番人気アンバーニードル(牡3、美浦・加藤征弘厩舎)が入った。なお、1番人気オベイユアマスター(牡3、栗東・昆貢厩舎)は6着に終わった。

　勝ったモズトキキは、父グランプリボス、母モズジャカランダ、その父Congratsという血統。前走の未勝利戦に続く2連勝を飾った。

【勝ち馬プロフィール】
◆モズトキキ(牝3)
騎手:古川奈穂
厩舎:栗東・村山明
父:グランプリボス
母:モズジャカランダ
母父:Congrats
馬主:キャピタル・システム
生産者:谷川牧場

【全着順】
1着　モズトキキ　3人気
2着　アスティスプマンテ　2人気
3着　アンバーニードル　4人気
4着　テセラリアン　5人気
5着　ハピアーザンエバー　11人気
6着　オベイユアマスター　1人気
7着　アートフォーム　8人気
8着　オンザヴィーナス　7人気
9着　カイコウ　13人気
10着　セイウンティーダ　6人気
11着　クィーンズハット　10人気
12着　イスラアズール　12人気
13着　レオエンプレス　14人気
14着　レアリゼアンレーヴ　9人気
15着　ビコーズウイキャン　16人気
16着　ザブルース　15人気