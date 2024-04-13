13日、福島競馬場で行われた雪うさぎ賞(3歳・1勝クラス・芝1200m)は、ハナを切ってそのまま逃げ切った古川奈穂騎手騎乗の3番人気モズトキキ(牝3、栗東・村山明厩舎)が、2番人気アスティスプマンテ(牝3、栗東・杉山晴紀厩舎)に2.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分08秒5(良)。

さらに1.3/4馬身差の3着に4番人気アンバーニードル(牡3、美浦・加藤征弘厩舎)が入った。なお、1番人気オベイユアマスター(牡3、栗東・昆貢厩舎)は6着に終わった。

勝ったモズトキキは、父グランプリボス、母モズジャカランダ、その父Congratsという血統。前走の未勝利戦に続く2連勝を飾った。

【勝ち馬プロフィール】

◆モズトキキ(牝3)

騎手:古川奈穂

厩舎:栗東・村山明

父:グランプリボス

母:モズジャカランダ

母父:Congrats

馬主:キャピタル・システム

生産者:谷川牧場

【全着順】

1着 モズトキキ 3人気

2着 アスティスプマンテ 2人気

3着 アンバーニードル 4人気

4着 テセラリアン 5人気

5着 ハピアーザンエバー 11人気

6着 オベイユアマスター 1人気

7着 アートフォーム 8人気

8着 オンザヴィーナス 7人気

9着 カイコウ 13人気

10着 セイウンティーダ 6人気

11着 クィーンズハット 10人気

12着 イスラアズール 12人気

13着 レオエンプレス 14人気

14着 レアリゼアンレーヴ 9人気

15着 ビコーズウイキャン 16人気

16着 ザブルース 15人気