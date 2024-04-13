【雪うさぎ賞結果】モズトキキが逃げ切り快勝
13日、福島競馬場で行われた雪うさぎ賞(3歳・1勝クラス・芝1200m)は、ハナを切ってそのまま逃げ切った古川奈穂騎手騎乗の3番人気モズトキキ(牝3、栗東・村山明厩舎)が、2番人気アスティスプマンテ(牝3、栗東・杉山晴紀厩舎)に2.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分08秒5(良)。
さらに1.3/4馬身差の3着に4番人気アンバーニードル(牡3、美浦・加藤征弘厩舎)が入った。なお、1番人気オベイユアマスター(牡3、栗東・昆貢厩舎)は6着に終わった。
勝ったモズトキキは、父グランプリボス、母モズジャカランダ、その父Congratsという血統。前走の未勝利戦に続く2連勝を飾った。
【勝ち馬プロフィール】
◆モズトキキ(牝3)
騎手:古川奈穂
厩舎:栗東・村山明
父:グランプリボス
母:モズジャカランダ
母父:Congrats
馬主:キャピタル・システム
生産者:谷川牧場
【全着順】
1着 モズトキキ 3人気
2着 アスティスプマンテ 2人気
3着 アンバーニードル 4人気
4着 テセラリアン 5人気
5着 ハピアーザンエバー 11人気
6着 オベイユアマスター 1人気
7着 アートフォーム 8人気
8着 オンザヴィーナス 7人気
9着 カイコウ 13人気
10着 セイウンティーダ 6人気
11着 クィーンズハット 10人気
12着 イスラアズール 12人気
13着 レオエンプレス 14人気
14着 レアリゼアンレーヴ 9人気
15着 ビコーズウイキャン 16人気
16着 ザブルース 15人気