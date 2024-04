TVアニメ「ブルーロック」12デザイン！ブルボン「スローバーシリーズ」

ブルボンのおいしさ、栄養、腹持ち感にこだわった栄養調整食品スローバーシリーズ。

TVアニメ「ブルーロック」のキャラクターをデザインした期間限定パッケージで登場中です。

ブルボン「スローバーシリーズ」TVアニメ「ブルーロック」パッケージ

価格:オープンプライス

発売日:2024年4月9日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

賞味期限:11カ月

スローバーシリーズは、“勝つためのスポーツ栄養プログラム”として展開している「WINGRAM」ブランドの商品です。

ゆっくりと消化吸収される糖質“パラチノース(R)”を配合したバータイプのソフトクッキーで、10種のビタミン、食物繊維、カルシウム・鉄分を摂取できる栄養調整食品として食べられます。

今回の限定デザインは3品で12デザイン!

“得点”で勝利にこだわるブルーロックの世界観と“栄養”で勝利にこだわるWINGRAMブランドでタッグを組み、パフォーマンスをサポートします。

スローバー チョコレートクッキー

スローバー チョコバナナクッキー

スローバー 濃厚ココナッツミルク

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会

※パラチノース(R)はDM三井製糖株式会社の登録商標です。

