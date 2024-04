風味豊かな“あおさ”と後味にキレのある塩“矢堅目の塩”で味付け！ブルボン「ピッカラあおさ塩味」

ブルボンは、「『離島振興』と『地方創生』をめざし、日本を豊かな『食列島』にする。」という一般社団法人 離島振興地方創生協会の理念に賛同し、長崎県五島列島の豊かな自然が育んだ素材を使用した商品4品を発売。

今回は、ロングセラーのノンフライライススナック「ピッカラ」を、風味豊かなあおさで味付けした「ピッカラあおさ塩味」を紹介していきます☆

ブルボン「ピッカラあおさ塩味」

内容量 :108g

発売日 :2024年4月9日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :8カ月

ブルボンから、長崎県五島列島の豊かな自然が育んだ素材を使用したお菓子が4種登場!

ロングセラーのノンフライライススナック「ピッカラ」を、風味豊かな“あおさ”と後味にキレのある塩“矢堅目の塩”で味付けしたお菓子「ピッカラあおさ塩味」

クルッと丸まった独特な形状に軽やかな食感、すっきりとした甘じょっぱさがクセになるおいしさです。

※1箱6袋入り

あおさ

長崎県五島列島沿岸はリアス式海岸を形成し、あおさの養殖に適しています。

静かな入り江に栄養豊富な海水が流れ込み、温暖な気候と日照により食物繊維やミネラル豊富なあおさが採れます。

矢堅目の塩

長崎県五島近海の海水塩だけで、十分な時間と手間をかけて作られる“矢堅目の塩”。

海水100%を原料に、一切の添加剤などを加えずに蒸発法などで水分を除くことで、海水中の塩類を結晶化させる古代からの製法で生み出しています。

