やさしい食感のゴーフレットに安納芋クリームをサンド！ブルボン「ロアンヌ五島の安納芋」

ブルボンは、「『離島振興』と『地方創生』をめざし、日本を豊かな『食列島』にする。」という一般社団法人 離島振興地方創生協会の理念に賛同し、長崎県五島列島の豊かな自然が育んだ素材を使用した商品4品を発売。

今回は、濃厚な甘い香りと素材の味わいを贅沢に感じられる「ロアンヌ五島の安納芋」を紹介していきます☆

ブルボン「ロアンヌ五島の安納芋」

内容量 :2枚×12袋

発売日 :2024年4月9日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :12カ月

ブルボンが販売している、ログセラーお菓子「ロアンヌ」

サクッとやさしい食感で香ばしいおいしさのゴーフレットに、コクのある甘い香りのクリームをサンドしたお菓子です。

そんな「ロアンヌ」から、長崎県五島列島の豊かな自然が育んだ”安納芋”を使った「ロアンヌ五島の安納芋」が登場!

サクッとやさしい食感で香ばしいおいしさのゴーフレットに、濃厚な安納芋クリームをサンドしています。

濃厚な甘い香りと素材の味わいを贅沢に感じることができます。

