濃厚な甘みとビスケットの香ばしさ！ブルボン「アルフォート五島の安納芋」
ブルボンは、「『離島振興』と『地方創生』をめざし、日本を豊かな『食列島』にする。」という一般社団法人 離島振興地方創生協会の理念に賛同し、長崎県五島列島の豊かな自然が育んだ素材を使用した商品4品を発売。
今回は、長崎県五島列島で育った安納芋の濃厚な甘みとビスケットを使った「アルフォート五島の安納芋」を紹介していきます☆
ブルボン「アルフォート五島の安納芋」
内容量 ：14枚
発売日 ：2024年4月9日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格 ：オープンプライス
賞味期限 ：12カ月
ブルボンから、長崎県五島列島の豊かな自然が育んだ素材を使用した商品4品が新登場。
定番お菓子アルフォートから、五島列島の安納芋を使った「アルフォート五島の安納芋」が販売されます。
ダイジェスティブビスケットと安納芋チョコレートを組み合わせた一品。
長崎県五島列島で育った安納芋の濃厚な甘みとビスケットの香ばしさが一体となったチョコレートビスケットを楽しめます。
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